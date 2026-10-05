La frase de Marco Aurelio que debes recordar cada día de tu vida: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar»

Marco Aurelio pasó buena parte de su vida entre las responsabilidades de gobernar Roma y una filosofía que le ayudaba a enfrentarse a ellas. Fue emperador entre los años 161 y 180 y tuvo que lidiar con guerras, epidemias y problemas dentro del propio Imperio. Sin embargo, también dedicaba tiempo a escribir para sí mismo. De aquellas notas surgieron sus Meditaciones, donde aparecen asuntos que siguen resultando muy cercanos: el miedo, las preocupaciones, la muerte, el tiempo que desperdiciamos o la importancia de aceptar aquello que no podemos cambiar.

Y a él se le atribuye una reflexión que propone empezar cada mañana de una forma muy concreta: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar». La frase no aparece escrita exactamente así en Meditaciones, aunque se ha difundido durante años vinculada al emperador romano. Pero más allá de su autoría literal, plantea una cuestión básica y es que muchas de las cosas que sostienen nuestra vida están tan presentes que apenas reparamos en ellas.

La frase de Marco Aurelio: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar»

Respirar es algo que hacemos sin prestarle atención. Y lo mismo pasa muchas veces con pensar, disfrutar de un momento agradable o tener personas a las que queremos. Sólo cuando alguna de esas cosas falta o se complica adquiere de repente otra importancia y ahí está buena parte del sentido de esta reflexión. La frase propone empezar el día siendo consciente de lo que ya existe antes de hacerlo en las preocupaciones que inevitablemente irán apareciendo. No habla de negar los problemas ni de convencerse de que todo va bien, pero sí que nos recuerda cuatro cosas que forman parte de la vida y que la rutina puede convertir en invisibles: respirar, pensar, disfrutar y amar.

Lo que Marco Aurelio escribió realmente en sus «Meditaciones»

La frase de Marco Aurelio es muy popular, y se suele compartir en rede ssociales aunque no apareció en Meditaciones de modo que no podemos hablar de una cita textual. En su obra existe un pasaje que guarda cierta relación con ella. Al comienzo del libro V, Marco Aurelio se enfrenta a algo bastante común: no tener ganas de levantarse de la cama. Entonces se recuerda a sí mismo que debe ponerse en pie para cumplir con su tarea como ser humano.

Su reflexión original es más dura que la frase que se ha popularizado con el tiempo. No habla de disfrutar de cada mañana, sino del deber de levantarse y hacer aquello que corresponde. Para Marco Aurelio, vivir también suponía actuar y aprovechar el tiempo disponible en lugar de dejarlo pasar. Es precisamente el tiempo uno de los asuntos que aparecen una y otra vez en sus escritos. La vida es limitada y preocuparse constantemente por lo que ya ha ocurrido o por aquello que no está en nuestras manos acaba restando atención al presente.

Marco Aurelio y una vida marcada por el estoicismo

Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 y desde joven recibió una educación muy ligada a la filosofía. Una de sus principales influencias fue el estoicismo, corriente que defendía, entre otras cuestiones, la importancia de distinguir entre aquello que podemos controlar y lo que no depende de nosotros. Su propia vida le dio suficientes ocasiones para poner esas ideas a prueba. Durante su reinado tuvo que afrontar las guerras contra pueblos germánicos en la frontera del Danubio, las consecuencias de la peste antonina y diferentes problemas políticos. Parte de sus Meditaciones fueron escritas precisamente durante sus campañas militares.

No eran textos preparados para que fueran leídos. Marco Aurelio escribía para él mismo, a veces incluso para corregirse o recordarse cómo quería comportarse. Esa característica explica el tono personal de una obra que ha terminado convirtiéndose en una de las referencias del pensamiento estoico.

Por qué recordar esta frase cada mañana

Pensar en el «privilegio de vivir» no significa despertarse feliz todos los días ni mucho menos ignorar que hay momentos en los que las circunstancias son difíciles. La reflexión puede entenderse de una manera bastante más práctica: no esperar a perder algo para reconocer el valor que tenía. Respirar, pensar, disfrutar y amar parecen palabras enormes cuando se colocan juntas, pero en el día a día aparecen en situaciones muy normales.

La frase atribuida a Marco Aurelio propone reparar en todo ello antes de que empiece el ruido habitual de cada jornada. Primero lo que está ahí; después, todo lo demás. Y aunque el emperador romano no dejara escrita literalmente esa frase en sus Meditaciones, hay algo en ella que sí se acerca a las preguntas que se hacía a sí mismo: cuánto tiempo tenemos, en qué lo empleamos y cuánta atención dedicamos a aquello que realmente forma parte de nuestra vida.