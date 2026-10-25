El 90% de los invasores de Ceuta no se presenta ante la Policía para ser devueltos a Marruecos. Según informan a OKDIARIO fuentes policiales, de los 100 citados a diario, sólo se personan una media de diez. Además, indican que el Gobierno les ha ordenado «suavidad» con los ilegales y que el que no quiera hacer el triaje, no lo haga.

«Nos dicen que hay que invitarlos a acompañarnos y que si no acceden, no se use la fuerza», precisan los agentes, criticando que entre una parte y otra «es un cachondeo». «Hay un gran descontrol», denuncian desde el colectivo.

Los policías no dan crédito a tales instrucciones por parte del Ejecutivo, ya que el objetivo prioritario debería ser solucionar cuanto antes la crisis de seguridad nacional que vive Ceuta. Sin embargo, casi tres meses después del asalto masivo, la ciudad sigue invadida por 15.000 ilegales, según los cálculos del Gobierno ceutí. Una realidad que las mujeres de Ceuta denunciarán este domingo en una manifestación en Madrid. «Seguimos sin poder salir solas», critican, exigiendo al Ejecutivo central una solución urgente.

Tras el desalojo de los asentamientos en la playa del Trampolín y El Tarajal, parte de los inmigrantes se están desplazando hacia montes, barriadas y pisos patera para evitar su identificación. De hecho, los ceutíes aseguran que ahora hay más invasores que antes deambulando por las calles.

Los agentes salen a por ellos

Con el triaje comienza el procedimiento de expulsión de los invasores. Consiste en su identificación plena, con su reseña, que consta de fotografía y huella, y de una pequeña entrevista acerca de dónde viene y el motivo por el que está aquí. Además, se le informa de sus derechos como inmigrante ilegal.

Con ello, ya quedan grabados en las bases de datos policiales con sus huellas digitales, el nombre que dicen que tienen y su imagen.

Quienes han sido citados para el triaje se encuentran principalmente en los centros de inmigrantes o en la calle. En su día se les filió y citó, pero «la mayoría no se están presentando». Y así un día tras otro, escapando de la acción policial.

Ante esta situación, la Policía está saliendo a las calles a por ellos, pero con la premisa de que tengan «suavidad» con los ilegales. En la Policía, incluidos mandos, consideran que «ahora hay interés en que esto no se solucione, se alargue lo máximo posible y el nuevo Gobierno reciba una herencia envenenada». «Se ha demostrado que cuando se quiere, se puede, pero ahora ya no se quiere», apuntan.

No obstante, como los agentes a lo que se deben es a la Ley de Extranjería, el Código Penal y la de Seguridad Ciudadana, si no localizan a los ilegales citados, algo que es difícil con la turba de ilegales que hay, a los que detectan por las calles, los meten en el vehículo policial y se los llevan a dependencias policiales para que sus compañeros de Extranjería y Científica los identifiquen y comience el proceso.

«A la hora de pasar el triaje, muchos salen corriendo en cuanto pueden porque saben que no van a quedarse en España», explican fuentes policiales, que sospechan que las propias ONG los aleccionan para que no acudan a la cita o escapen y así no los puedan identificar.

Además, señalan que «muchos de los invasores están diciendo que son homosexuales, aunque es mentira en la mayoría de los casos, con la intención de pedir asilo por ese motivo».

Vivas se prepara para ir al Supremo

Los policías también indican que «el goteo de salidas voluntarias es constante».

Según los datos del Gobierno, se han realizado «más de 5.400 triajes a adultos y 310 a menores en Ceuta. Además, 3.434 menores han sido filiados y están siendo atendidos dentro del sistema de protección autonómico». También sostiene que «13.101 personas han sido retornadas a Marruecos desde el pasado 10 de agosto» y que «de las cerca de 8.000 plazas habilitadas en los recursos de acogida abiertos en la ciudad, en la actualidad permanecen ocupadas unas 6.000».

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado esta semana al Gobierno de Pedro Sánchez que recupere el real decreto-ley que iba a aprobar hace tres semanas para agilizar las devoluciones de los 15.000 migrantes que calcula que siguen en la ciudad autónoma, y ha advertido que último un recurso ante el Tribunal Supremo para que responda «por qué no actúa».

Preocupante falta de policías

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) destacan que los desmantelamientos de los asentamientos del Trampolín y El Tarajal «no pueden confundirse con el final de la situación crítica que vive Ceuta» desde la invasión y que «el retorno voluntario puede aliviar momentáneamente la presión, pero no convertirse en la solución a esta crisis ni podemos depender de que decidan marcharse por iniciativa propia».

«El retorno voluntario reduce la presión, pero no puede convertirse en la única respuesta para quienes permanecen en Ceuta», recalca este sindicato, destacando que si los inmigrantes pasan de los asentamientos ilegales a esconderse en montes o viviendas, «el problema simplemente se hace menos visible y policialmente mucho más complejo».

Por otra parte, denuncia la «preocupante falta de efectivos» que vuelve a quedar en evidencia tras conocerse la retirada de unidades de intervención desplegadas en Ceuta y Melilla para atender las necesidades de seguridad en la Península, en un contexto de creciente violencia callejera. Además, destaca que «no podemos seguir trasladando el problema de una ciudad a otra como si la seguridad de unos ciudadanos fuera menos importante que la de otros».

Asimismo, los policías sostienen que Ceuta y Melilla continúan afrontando importantes necesidades de seguridad. El SUP considera imprescindible mantener los refuerzos policiales y reforzar especialmente las unidades de Extranjería e investigación, además de acelerar la identificación y resolución de los expedientes con todas las garantías legales.

«La dispersión de personas sin identificar, los pisos patera, la vigilancia para evitar nuevos asentamientos y la posibilidad de nuevas entradas obligan a mantener capacidad operativa y planificación», insiste.

Y hace hincapié en que «Ceuta no necesita encadenar operaciones extraordinarias cada pocas semanas, sino un plan estable que permita identificar a quienes permanecen en la ciudad, resolver con agilidad su situación administrativa, así como garantizar efectivos, medios y condiciones dignas para los policías mientras dure esta situación».

OKDIARIO ha conversado recientemente con 15 de las mujeres caballas que este fin de semana traerán su protesta a Madrid, para conocer cómo les ha afectado la invasión, cuál es la situación actual y qué medidas reivindican. Aquí puede escuchar su testimonio:

«No tenemos libertad. Ceuta no tiene libertad. Hemos perdido la libertad», recalcan, denunciando la inseguridad que sufren en las calles y la «falta de respuesta y soluciones» del Gobierno.