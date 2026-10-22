La Policía Nacional frustra en Ceuta el envío inminente a la Península de 74 inmigrantes en situación ilegal

La Policía Nacional ha frustrado el envío inminente a la Península de 74 inmigrantes en situación irregular, entre ellos diez menores, que una red de inmigración ilegal escondía en un piso de Ceuta. El propietario del inmueble, un ceutí, ha sido detenido acusado de ser el cabecilla de la red, además de maltrato y explotación de los inmigrantes.

Mientras esperaban su momento para viajar ilegalmente a la Península, la red explotaba a los inmigrantes ilegales en tareas de limpieza y construcción. Hacinados y en condiciones precarias de salubridad, la red apaleaba a los inmigrantes que protestaban por su situación.

La investigación policial ha descubierto que algunos de los diez menores alojados en este inmueble han sido víctimas de agresiones físicas por parte de los integrantes de la red criminal, incluyendo lesiones ocasionadas por mordeduras de un perro.

Delincuentes con antecedentes policiales

La intervención policial ha tenido lugar en el barrio de El Príncipe de Ceuta, en una zona de especial complejidad. A las dificultades derivadas de la ubicación del inmueble se ha sumado la peligrosidad atribuida a la organización criminal, cuyos integrantes cuentan con numerosos antecedentes policiales.

Durante el operativo, los agentes han localizado a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, lo que suma un total de 74 personas alojadas en el inmueble investigado. Al detenido se le imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones a menores y explotación laboral de menores.

Miles de inmigrantes ocultos

El elevado número de personas localizadas durante la intervención se enmarca en un contexto de intensificación de la presión policial, que ha acabado con el desalojo de los asentamientos en la playa Benítez y El Trampolín.

El desmantelamiento de los asentamientos ha propiciado el desplazamiento de una parte de los migrantes que permanecían en ellos hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos el barrio de El Príncipe. Desde entonces, la Policía Nacional trabaja en descubrir los «pisos patera» y los campamentos ilegales en los que se ocultan todavía cientos de invasores de Ceuta.