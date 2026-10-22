La Guardia Civil registra una ONG en Ceuta por repartir armas blancas a los invasores para atacar a la Policía

La Guardia Civil de Ceuta ha registrado este jueves una nave utilizada por la ONG No Name Kitchen en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde los agentes han localizado al menos a tres inmigrantes, en una operación relacionada con el reparto de espray pimienta y armas blancas a los ilegales, muchos de ellos parte de los que invadieron la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

Los registros han empezado a primera hora del jueves, debido a la presunta implicación de la organización no gubernamental No Name Kitchen en la distribución de spray pimienta a los inmigrantes que permanecen en Ceuta desde finales de julio. La intención sería que estos pulverizadores se emplearan para atacar a los efectivos policiales y a los militares.

Los agentes del Instituto Armado han procedido al registro de la nave tras recibir una información sobre la implicación de la ONG en la «incitación a migrantes para atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». El operativo se desarrolla desde primeras horas de esta mañana y permanece abierto con la presencia de decenas de efectivos de la Guardia Civil.

Los agentes han intervenido en el local que esta organización no gubernamental ocupa en una nave del Polígono Industrial del Tarajal de Ceuta, así como en otra en la zona de la Almadraba, desde donde se distribuirían tanto sprays de pimienta como armas blancas, según informa El Pueblo de Ceuta.

A finales de agosto, OKDIARIO informó en exclusiva de la acogida que No Name Kitchen prestaba a los inmigrantes ilegales en uno de sus locales en la zona del Tarajal, cerca de la frontera con Marruecos, evitando así que estos fueran descubiertos por la Policía. Varios integrantes de la ONG ya fueron identificados, entonces, en el marco de la investigación sobre la distribución a los inmigrantes de artefactos que pueden provocar deflagraciones.