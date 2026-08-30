OKDIARIO descubre el ‘piso franco’ en el que la ONG No Name Kitchen esconde a los ilegales y les suministra material para cócteles molotov

Los inmigrantes que entraron a Ceuta en la invasión del pasado 30 de julio han comenzado a buscar lugares en los que esconderse de las Fuerzas de Seguridad. OKDIARIO ha sido testigo de cómo la ONG No Name Kitchen acoge a los ilegales en uno de sus locales, evitando así que sean descubiertos por la Policía.

Varios integrantes de esta ONG han sido además identificados en el marco de la investigación sobre la distribución a los inmigrantes de artefactos que pueden provocar deflagraciones. Esas identificaciones se han practicado tras detectarse compras masivas en supermercados de aguafuerte y papel de aluminio, como este sábado publicaba este periódico. Los materiales se introducen en botellas de plástico y provocan la emisión de gases. En los últimos días se han registrado varios lanzamientos de estos artefactos contra manifestantes, policías y militares.

Además, la ONG se encarga de facilitar a los ilegales un escondite para no ser vistos por las Fuerzas de Seguridad, proporcionarles comida o asistirles en caso de heridas o lesiones.

Esta semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la detención en Ceuta de dos personas de nacionalidades canadiense y alemana por resistencia a la autoridad tras haber alentado a «grupos violentos» que respondieron con violencia a los agentes de las fuerzas de seguridad allí destacados.

La detención de ambos activistas había sido denunciada por la organización No Name Kitchen en un comunicado en el que exigía su inmediata liberación, por tratarse de voluntarios de esta asociación «con largo recorrido de trabajo humanitario en Ceuta» tras una «actuación policial junto a la playa de Benítez».

Escalada de violencia

Un mes después de la entrada masiva de ilegales, la violencia ha escalado en Ceuta hasta el punto de registrarse ya emboscadas contra los militares.

Este sábado, cuatro marroquíes fueron detenidos -uno de ellos menor de edad- durante un nuevo ataque en la madrugada en el que un militar resultó herido leve. Los ilegales lanzaron piedras al grupo de militares e hirieron a un sargento. La agresión no fue a más gracias a que, en ese instante, pasaba una patrulla de la Guardia Civil, que detuvo a tres inmigrantes. El cuarto fue arrestado posteriormente.

El jueves, doce marroquíes fueron también detenidos tras atacar a pedradas un vehículo del Ejército, provocando heridas a cuatro militares. Las asociaciones y el Partido Popular han exigido que se les reconozca como agentes de la autoridad para poder protegerse de las agresiones.

Como reveló OKDIARIO, hasta este viernes los juzgados de Ceuta habían recibido ya 53 denuncias por agresiones y resistencia de los invasores a policías, guardias y militares.

De ellas, 29 son por atentado a agente de la autoridad, otras 23 por delito de resistencia y una por agresión. Una violencia que oculta el ministro del Interior, que sigue sin hacer pública la estadística de la criminalidad que ha provocado la entrada masiva. A estas denuncias se suma otra veintena por agresión sexual, ocho de ellas por violación. Entre las víctimas hay una mujer ceutí, como desveló también en exclusiva este diario.

Pese a la crisis de orden público, el titular del Interior ha evitado condenar los ataques contra las Fuerzas de Seguridad y ha puesto el foco en las protestas de los vecinos de Ceuta que ha llegado a atribuir a los «discursos de la ultraderecha, y ahora también la derecha», en alusión a PP y Vox, a los que acusa de «incitar al odio».

«Hemos escuchado durante estas semanas discursos y declaraciones que contribuyen a la estigmatización de las personas inmigrantes y que alimentan la división social en un momento en el que lo que se necesita es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado», aseveró Marlaska durante su comparecencia, este viernes, en el Congreso de los Diputados.