Una ONG alemana instala un puesto en la playa del Trampolín en Ceuta para regalar móviles y cargadores a los invasores

El trabajo de las ONG en Ceuta no se está limitando a la asistencia médica a los miles de inmigrantes ilegales que aún siguen en la Ciudad Autónoma un mes después de la entrada masiva, o el reparto de comida. Algunos miembros de estas entidades han sido identificados repartiendo explosivos caseros entre los invasores, y OKDIARIO se ha encontrado con una peculiar estampa. Se trata de un camión instalado en la playa del Trampolín, donde ha desplegado un puesto en el que distribuyen teléfonos móviles y cargadores entre los inmigrantes ilegales.

La ONG que ha instalado este puesto es Mission Lifeline, una entidad alemana, con sede en Dresde, que lleva varios días realizando diferentes labores en Ceuta. Comenzaron repartiendo comida, pero en los últimos días han ido más allá y han desplegado este puesto para ayudar a los inmigrantes con sus comunicaciones telemáticas, colaborando de esta manera en potenciar el efecto llamada.

La ONG Mission Lifeline ha colaborado en el tráfico de inmigrantes ilegales en el Mediterráneo operando el barco Ocean Viking, amén de otras embarcaciones propias, trasladando a gente desde el mar hacia diferentes costas europeas durante los últimos años. Mientras, en España, los fondos para ayudar a estas entidades siguen aumentando. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba este viernes una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.