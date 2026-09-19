El PP retrata a Sánchez: «Es un títere de Marruecos y los herederos de ETA»

El PP ha retratado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Es un títere de Marruecos y los herederos del terrorismo». Así lo ha sentenciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, que, además, ha tildado a Sánchez de «indecente» y «cobarde», al incurrir en una «dejación clara de funciones» en Ceuta, mostrando «deslealtad» con los ceutíes, con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y «con toda España».

Tellado se ha pronunciado así durante la clausura de la jornada intermunicipal del PP de Sevilla, celebrada en Utrera, y ha instado al Ejecutivo a devolver a los invasores a Marruecos, como exige el Parlamento Europeo.

El secretario general del PP sostiene que «Sánchez se ha convertido en una anomalía política que sólo sobrevive para pagar sus deudas con Marruecos, con los herederos del terrorismo y con delincuentes de todo pelaje». «Se comporta más como un títere del régimen de Marruecos que como un gobernante de una democracia europea», ha destacado Tellado, señalando que Sánchez «ha intentado dar un pulso en Europa y ha vuelto a perder».

En su intervención ha recordado que el presidente del Gobierno, al ser preguntado recientemente por la situación de los menores en Ceuta, respondió con un «eso a Vivas». «Qué indecente», ha criticado Tellado ante semejante gesto, señalando que la actuación del presidente «consiste siempre en ignorar su responsabilidad, encogerse de hombros, y echarle la culpa a las comunidades autónomas y dejarlas solas, «como ocurrió también con la pandemia, la DANA, el accidente de Adamuz o los incendios. «Es su patrón de conducta porque es un presidente cobarde», asevera.

En este sentido, ha recordado otras perlas del dirigente socialista, como el «si quieren ayuda, que la pidan» o «son las cinco y aún no he comido». «Eso es Sánchez», ha apuntado.

Sánchez, un peligro para España

El dirigente popular ha destacado que el presidente del Gobierno «hace tiempo que dejó de ser una rémora para nuestro país para pasar a ser directamente un peligro para España», ya que «no es que no haga nada bueno por nuestro país, sino que lo poco que hace va directamente en contra del interés general».

Tellado ha recordado que al Ejecutivo se le advirtió de que «el traslado de los invasores al puerto «no era una buena idea», ya que «no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores y tampoco se puede emprender un movimiento así cuando todavía no sabes ni siquiera cuántos inmigrantes ilegales siguen ocupando Ceuta».

Precisamente, este sábado se ha conocido que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de los policías contra el campamento de invasores en el puerto, donde 1.700 ilegales fueron alojados este viernes junto a los ferrys hacia la Península y la energía que da luz a toda Ceuta.

El secretario general del PP también ha señalado que ahora lo que pretende Sánchez es «esperar a que escampe», y que los ceutíes se acostumbren a vivir en un polvorín y que, además, lo hagan sin rechistar».

El dirigente popular se ha solidarizado con las mujeres «que son acosadas e intimidadas por los invasores y que deben salir a la calle con un spray de pimienta», con «los padres de familia que no pueden llevar a sus hijos al colegio porque no es seguro, porque las calles están invadidas por invasores», así como con los autónomos que «no han podido subir la verja de su negocio».

En su intervención, también ha puesto el foco en que «Sánchez y el PSOE han tratado de boicotear esta semana una resolución en el Parlamento para trasladar el apoyo de Europa a Ceuta y a España». «El PSOE y sus socios votaron contra Ceuta y contra España y votaron a favor de Marruecos», ha criticado.

2027, año de cambio

El PP afirma que «a Sánchez, España le va a pasar por encima, democráticamente, con la fuerza de las urnas», y que a los españoles no se les va a olvidar jamás «la traición que han sufrido los ceutíes y junto a ellos todo nuestro país».

«El año 2027 será el año del cambio político en España, de la reconstrucción nacional de nuestro país. Un Gobierno que presidirá Alberto Núñez Feijóo, quien revertirá los destrozos del sanchismo, recuperando la independencia de las instituciones, el porvenir de las clases medias, la separación de poderes, el mercado de vivienda, la imagen de España en el exterior y garantizar un sistema educativo digno de tal nombre», ha aseverado Tellado.

Y ha emplazado al partido a ganar todas las citas electorales que se celebrarán el próximo año, tanto municipales, autonómicas en once comunidades, así como las generales. Unos comicios de los que todavía no sabemos en qué orden se celebrarán, si bien el popular da por hecho que será «en el que más convenga a Sánchez».

«Mientras ellos están pensando en llevárselo calentito a casa, el Partido Popular es un ejército de servidores públicos que dedican todas las horas de su día a pensar cómo podemos ser útiles y cómo podemos contribuir a que la gente viva mejor», ha concluido, contraponiendo «el modelo del PP al del socialismo».

En este sentido, ha recordado que han pasado tres meses desde que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero le dijo al juez que necesitaba siete días para explicar el origen de sus joyas, pero «sigue sin encontrar el ticket regalo de sus joyas».

«Tarde o temprano se sabrá toda la verdad sobre Zapatero y sobre los socialistas que llevan años robando delinquiendo», ha concluido el popular, subrayando que el PP de Feijóo desterrará «esta etapa de podredumbre y corrupción del sanchismo».