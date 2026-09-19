Los proetarras de Negu Gorriak viajan a Ceuta para repartir «material» entre los invasores y llaman a la «desobediencia»

El grupo proetarra Negu Gorriak ha puesto enviado a Ceuta una «brigada solidaria» para llevar a los invasores que asaltaron la ciudad el pasado 30 de julio «ayuda humanitaria y material» y han llamado a la desobediencia y la resistencia.

Así lo han anunciado en una publicación en redes sociales que se ha llenado de comentarios de ceutíes pidiendo que no se presenten en la ciudad. «Desde Ceuta os decimos claramente que no vengáis a dividir a los caballas; aquí no vais a encontrar eso, nuestra ciudad se caracteriza por la convivencia y la cohesión social», señala uno de los comentarios, instándoles a respetar a «los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, que velan diariamente por la seguridad, el orden y el bienestar de nuestra ciudad».

Otra joven asegura que su presencia no es bienvenida en la ciudad autónoma y recuerda que «al igual» que echaron «a otros grupos extremistas», lo harán con ellos. «Aquí en Ceuta no os necesitamos, no vengáis a meter más mierda de la que ya tenemos, dejadnos en paz», pide otra vecina. En la misma línea se ha pronunciado otro hombre, que asegura que les recibirán «igual que recibieron a los neonazis». «Aquí no tenéis que venir a nada, fuera de Ceuta», reza otro comentario.

Otra mujer les insta a «no pisar la ciudad» si sólo van a «dar problemas». «Aquí no sois bienvenidos. Si venís a sembrar más inseguridad y a desestabilizar Ceuta, que sepáis que os echaremos. Sois igual que otras organizaciones radicales. Os echaremos como hicimos con ellos».

«Tienen ayuda suficiente, no hace falta que vengáis» o «a esta ciudad de bien no tenéis que venir, y menos para ayudar al invasor», son otros de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

1.700 invasores ya están en instalados en el campamento del puerto

Por el momento, el Gobierno ha alojado a 1.700 invasores en un campamento levantado en el puerto de Ceuta. Allí ha podido acceder un equipo de OKDIARIO, que ha hablado con varios de los inmigrantes. Todos coinciden: «El centro está muy bien, pero queremos ir a la Península».

A las puertas del recinto, sobre unas mesas, hay agua y zumos para el que llega. Antes de pasar, cada uno recibe una pulsera azul y cruza el control de seguridad; después viene la reseña policial, con huellas y fotografía de frente. Al otro lado del vallado, en varios puntos, cuelgan folios impresos con una sola palabra y el logo del Gobierno: completo. En todas las tiendas hay material de cama a estrenar, ropa nueva en algunos casos, comida y bebida.

Dentro del campamento hay dos zonas perfectamente diferenciadas. La primera, el recinto principal, la forman medio centenar de carpas blancas de la AECID alineadas en batería. Son dormitorios: ocho literas por tienda, 16 personas por carpa.

La segunda zona queda más apartada, dentro del mismo perímetro portuario, y es otra cosa. Son tres carpas de gran formato gestionadas por SAMU, sin compartimentar por dentro, tipo nave. Ahí no hay literas ni colchones: hay catres de campaña de lona verde, plegables, alineados en hileras paralelas que dejan pasillos de apenas un paso entre camastro y camastro. La estructura metálica blanca del techo filtra la luz y dentro se está a media sombra. Los hombres esperan tumbados, en pantalón corto y descalzos, con las mochilas a los pies. Al fondo, de pie, grupos de diez o doce matan el tiempo hablando.