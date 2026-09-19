Tú las tiras a la basura, pero Costa Rica usó 12.000 toneladas en 1997 para recuperar un terreno de cultivo degradado: 30 años después, otros países copian el ejemplo

A lo largo de la historia se han utilizado técnicas muy extravagantes para reforestar los bosques. En Costa Rica utilizaron una que lo parece, pero realmente tiene todo el sentido del mundo: usaron residuos orgánicos para reconvertir los pastizales degradados en vegetación.

La idea comenzó a tomar forma en 1997, aunque fue en 1998 cuando unas 12.000 toneladas de cáscaras y pulpa de naranja procesadas acabaron extendidas sobre tres hectáreas del Área de Conservación Guanacaste.

Dieciséis años después, los investigadores ya han podido comprobar el resultado y es tan exitoso que otros países se han interesado. Y es que hallaron diferencias enormes en comparación con una parcela cercana donde no usaron residuos.

Costa Rica usa 12.000 toneladas de cáscara de naranja para reforestar los bosques

El terreno elegido había sufrido durante años los efectos del sobrepastoreo y de una gestión basada en el uso del fuego. El resultado era un suelo compacto, rocoso y pobre en nutrientes, cubierto además por una gramínea invasora que dificultaba la recuperación natural del bosque.

En ese contexto Costa Rica apostó por un acuerdo que unía dos problemas diferentes. Por un lado, la industria del zumo generaba enormes cantidades de residuos; por otro, el área protegida necesitaba recuperar terrenos muy degradados. La solución consistió en depositar directamente las cáscaras y la pulpa sobrantes sobre una parte del antiguo pastizal.

La parte negativa es que el proyecto tuvo una vida mucho más corta de lo previsto y acabó paralizado tras una disputa judicial. Eso provocó que la parcela quedara prácticamente abandonada durante años, sin que nadie continuara trabajando sobre ella.

Lo llamativo es que, cuando los científicos regresaron, aquella falta de intervención terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada para comprobar hasta qué punto el terreno había cambiado por sí solo.

Costa Rica aumenta un 176% la biomasa usando residuos de naranjas

Las diferencias no se limitaron a que la parcela tratada pareciera más verde. Por ejemplo, el trabajo publicado en Restoration Ecology comparó el espacio cubierto con residuos de naranja con otro terreno próximo que había permanecido sin tratar.

Después de dieciséis años, la zona que había recibido las cáscaras tenía un 176% más de biomasa leñosa sobre el suelo. Además, la riqueza de especies de plantas leñosas se había multiplicado aproximadamente por tres y el dosel vegetal era considerablemente más cerrado.

El cambio también estaba debajo de los árboles, ya que los análisis realizados dos y dieciséis años después de la aplicación hallaron concentraciones superiores de distintos macro y micronutrientes en el suelo, lo que indicaba que el efecto del residuo no había desaparecido al descomponerse las cáscaras.

Otros países se interesan por el uso de cáscaras de naranja para reforestar el campo

El espectacular resultado de Costa Rica hizo que investigadores y productores de cítricos se interesaran por las posibilidades de utilizar residuos agrícolas en lugar de tratarlos únicamente como basura.

Sin embargo, los científicos que estudiaron el caso advirtieron posteriormente de una limitación importante: el experimento no había sido replicado. Ahora habría que trabajar en ello.

Por ejemplo, defendieron que los residuos agrícolas poco procesados podían tener potencial para acelerar la restauración de determinados ecosistemas tropicales, aunque reclamaban más ensayos para saber dónde resultaba seguro y eficaz aplicarlos.

De hecho, frente al fertilizante nitrogenado empleado como comparación, los suelos tratados con estos residuos produjeron emisiones directas de N₂O considerablemente menores.