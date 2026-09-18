Alineación del Barcelona contra el Sevilla: Fermín regresa al once y Szczesny sustituye a Joan García

El FC Barcelona buscará ampliar su pleno de victorias en Liga en su duelo a domicilio ante el Sevilla. El conjunto culé domina con puño de hierro en el campeonato doméstico y mantiene a varias de sus piezas en dinámica. Hansi Flick apostará por la continuidad de cara a la visita al Sánchez-Pizjuán de este domingo. La principal novedad en el once apunta a ser el regreso de Fermín López, que está alternando titularidades con Dani Olmo como conector entre el centro del campo y la delantera.

El cuadro blaugrana no podrá contar con Joan García, sustituido por lesión en el descanso del duelo ante el Racing del miércoles. Szczesny ocupará su lugar, por delante del recién llegado Livakovic. El polaco fue el elegido por Flick para relevar a Joan García y mantendrá su puesto. El guardameta estará acompañado en defensa por Pau Cubarsí, tras su descanso frente al Racing, y Gerard Martín o Andreas Christensen. En el lateral izquierdo continuará la lucha entre Xavi Espart y Cancelo, aunque el luso ha tomado la delantera tras su actuación en la pasada jornada. En el otro costado, Jules Koundé podría tener minutos tras dos partidos inédito.

La medular cuenta con un puesto con posibilidades de rotación, el de pivote. Rodri Hernández, titular en los últimos cuatro encuentros, podría dejar paso a Marc Bernal en el centro del campo blaugrana. A su lado estará Pedri, insustituible como interior por la baja de Frenkie De Jong. El tercer cupo, a caballo entre el mediocampo y la delantera, se lo disputan Fermín López y Dani Olmo. La alternancia de Flick en esta posición favorece a Fermín de cara al duelo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

En la delantera hay dos nombres inamovibles: Raphinha y Lamine Yamal. El carioca es Pichichi destacado de la Liga, con nueve goles, y está brillando en su nueva faceta como ‘9’. Por derecha, le acompañará un Lamine Yamal también en racha. El canterano culé, inmerso en plena campaña para ganar el Balón de Oro, suma ocho tantos y tres asistencias en sus cinco últimos partidos. La otra vacante de la delantera también mantiene una lucha. Karim Adeyemi y Anthony Gordon se disputan la banda izquierda del ataque. El inglés empezó a mejor nivel, pero Adeyemi se ha repuesto y parte con ventaja en estos momentos. La última palabra la tiene Hansi Flick.

Alineación probable del FC Barcelona contra el Sevilla

Esta es la posible alineación que sopesa Hansi Flick para el duelo a domicilio del FC Barcelona ante el Sevilla, correspondiente a la Jornada 7 de Liga y que se disputa en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán:

Szczesny; Eric García/Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri/Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon/Adeyemi.