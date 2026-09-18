Otro paso de gigante de José Calderón: los Cavaliers le ascienden a asistente del mánager general

José Manuel Calderón sigue creciendo en el proyecto de Cleveland Cavaliers. El equipo le ha ascendido a asistente de manager general después de ofrecer grandes resultados como Asesor Especial de la Oficina Directiva. El español podrá seguir haciendo historia con sus Cavs, con los que compitió en las finales de la temporada 2017/18, en su etapa de jugador.

Koby Altman, el presidente de operaciones de baloncesto de los de vino y oro, ha anunciado el ascenso de Brandon Weems a gerente general, lo que ha desencadenado una ola de promociones internas. Los de Ohio esperan resultados con este cambio: «Brandon se ha ganado esta oportunidad gracias a más de una década de trabajo excepcional con los Cavaliers y a su constante demostración de un criterio de élite y la experiencia necesaria para ayudar a liderar nuestras operaciones de baloncesto».

Los Cavaliers le han dado una merecida recompensa a Calderón, pero no ha sido el único, ya que también han ascendido a Jon Nichols y Brendon Yu. Además, fichan a Dashiell Flynn como Jefe de Tecnología de Operaciones de Baloncesto, procedente de Amazon Web Services.

El equipo considera que este movimiento a gran escala les permitirá crecer en la Conferencia Este: «Tenemos la fortuna de contar con este nivel de talento y experiencia en nuestra organización, y estos movimientos reflejan nuestra confianza en las personas que han ayudado a construirla y mantenerla. Ascender a Brandon, junto con Jon, Brendon y José, y añadir a Dashiell nos permite mantener el alto nivel de continuidad y colaboración que son importantes para nosotros, al tiempo que empoderamos a líderes probados en sus respectivas áreas».

El reconocimiento de los Cavaliers a Calderón

Se reincorporó a la organización en 2022 como Asesor Especial de la Oficina Directiva. Fue fundamental para ayudar a la oficina directiva a alcanzar sus objetivos tanto dentro como fuera de la cancha en diversas iniciativas, incluyendo el campamento de entrenamiento de los Cavaliers de 2026 en The Embassy en Andalucía. Antes de unirse a la oficina directiva, Calderón trabajó para la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), donde se desempeñó como Asistente Especial del Director Ejecutivo, colaborando estrechamente con la entonces Directora Ejecutiva de la NBPA, Michele Roberts, y el equipo directivo superior de la NBPA en la estrategia sindical y asuntos específicos relevantes para los jugadores actuales de la NBA. Calderón jugó 14 temporadas en la NBA, en siete equipos diferentes, incluyendo la participación de los Cavaliers en las Finales de la NBA durante la temporada 2017-18.