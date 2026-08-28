Baba Miller: «Puedo hacer daño a los pívots más grandes y fuertes que yo porque soy más rápido y atlético»
El jugador de la selección española y de la NBA atiende a este periódico antes de su debut como internacional absoluto
Está ante su primera vez como internacional absoluto, pero transmite ser un veterano. Pasadas las 14:00 horas, la selección española acaba de entrenar en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde este viernes empieza a jugarse la fase decisiva para estar en el Mundial de Qatar 2027. Baba Miller (Palma, 2004) no le teme ni a este ni a ningún reto.
Tampoco sufrió por no ser elegido en el reciente draft en el que Los Angeles Clippers le convirtieron en el quinto jugador español para la próxima temporada en la NBA. «Estaba convencido de que me iban a coger. La duda era cuándo y donde», afirma en su entrevista con este periódico un día antes de poder debutar con España en el partido contra Portugal (18:00 horas).
PREGUNTA: Está a un día de su esperado debut con España, que no pudo ser en 2025 (ayudó en la preparación del Eurobasket, pero el calendario universitario de Estados Unidos no le permitió quedarse en la concentración), pero ahora sí.
RESPUESTA: Sí, eso parece.
P: ¿Le emociona?
R: Sí. Llevamos unos cuantos días entrenando en Zaragoza y tengo muchas ganas. Hemos estado preparando el partido de mañana y compitiendo y muy bien.
P: A la mayoría de compañeros los conoce, ya sea por la España B del año pasado o de las categorías inferiores. ¿Cómo le han acogido?
R: Muy bien, porque, al final, entre los golden boy después de ganar el Mundial sub-19 (además de Baba Miller, Aday Mara, Hugo González, Sergio de Larrea e Izan Almansa fueron campeones) y entrenar con la absoluta el verano pasado, ya conocía a la mayoría. A los chavales de mi generación ya los conocía de antes.
P: ¿Se considera el tapado de esa generación? ¿No siente que se habla más del resto que ha llegado a la NBA que de usted?
R: No. Eso tampoco importa. Lo que importa es jugar y ganar, que para eso estamos.
P: No es su primera vez a las órdenes de Chus Mateo. ¿Qué tal con él ahora como seleccionador?
R: Muy bien. Él fue quien me hizo debutar en la Euroliga el último día que estuve en el Real Madrid, un partido en el que todo el mundo tenía covid (contra el CSKA Moscú en la temporada 2021-22). He estado hablando con él durante todo el año. Me ha estado escribiendo y ahora, entrenando con él, me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Es un gran entrenador. Todo lo que me diga lo intento hacer al máximo nivel.
P: Para la gente que ande perdida, le quería preguntar si se define más como un alero o ala-pívot. ¿O quizá varíe entre la NBA y la selección?
R: Sí. He jugado mucho en el perímetro desde que era pequeño, pero dadas mis cualidades físicas, puedo jugar en varias posiciones. Entonces, que me pongan al ‘5’, ‘3’ o ‘4’ no importa tanto y es más lo que me permitan hacer.
P: ¿En cuál se siente más cómodo?
R: Jugando desde fuera hacia dentro. Me siento más cómodo sacando ventaja de los mismatch (desajuste defensivo), pero al ‘5’ también puedo hacer mucho daño porque hay muchos pívots más grandes y más fuertes que yo, pero no son tan atléticos ni tan rápidos como yo. Al ‘4’ y al ‘3’ son más pequeños y puedo sacar ventaja.
P: ¿No da rabia que una convocatoria tan buena, que perfectamente podría ser la del Mundial, apenas pueda probar? Sólo tres o cuatro días para entrenar y luego ya un partido que es una ‘final’. Quizá algún amistoso para habituaros a estar juntos en cancha sería lo idóneo.
R: La verdad es que sí. Hay que venir al máximo e intentar ganar. Si hubiese algún amistoso, haríamos lo mismo. La mentalidad va a ser la misma. Jugamos de una manera y lo haremos así todos los días.
P: Quería hablar también de la NBA. Está en una situación idílica: a punto de debutar con España y de su temporada de rookie.
R: Estoy bastante ilusionado. He estado allí varias semanas este verano entrenando. Vine directo de Los Ángeles a la concentración. He tenido la oportunidad de conocer a bastantes compañeros, a los entrenadores, a Ty Lue (técnico de los Clippers)… Creo que pinta bien. Ahora me toca trabajar duro y prepararme para la temporada lo mejor posible.
P: ¿Qué le dice su entrenador? ¿Le ha asegurado que va a contar mucho con usted o que se lo tendrá que currar?
R: Este mes, cuando vuelva y estemos entrenando como equipo, va a determinar mucho las oportunidades que tenga para estar en pista. He hablado con él y creo que tengo la oportunidad de jugar minutos en el primer equipo, pero se va a decidir dependiendo de cómo lo haga en pretemporada.
P: Quiero saber de su mentalidad. En situaciones límite como las dos noches del draft, ¿llega con la confianza de que le van a coger o con miedo de quedarse fuera?
R: Yo confiaba en que me iban a coger porque el año pasado hice una temporada bastante buena. No hay muchos jugadores de mi perfil en el draft que acabamos de vivir. Estaba confiado de que alguien iba a apostar por mí, pero no sabía cuándo ni dónde. Fue ir viendo a medida que avanzaba la noche. No tenía mucho miedo de si me iban a coger o no. Estaba bastante confiado.
P: ¿Son los Clippers un destino que le despertase algo distinto en su infancia o seguía otras franquicias?
R: Tampoco es que tuviese un equipo favorito de pequeño, pero estar en Los Ángeles es una organización buena en la que tengo la oportunidad de ganarme un puesto y han apostado por mí. Me ilusiona mucho y estoy bastante contento.
P: De sus futuros compañeros, ¿tenía algún referente hace unos años?
R: A Derrick Jones Jr. le veía en el concurso de mates. Me ha hecho bastante ilusión entrenar con él junto a uno de los asistentes porque somos de la misma posición. Tener alguien así que sepa y me vaya ayudando está bien.
P: ¿A los jugadores españoles de la NBA les da pena que durante el año no puedan acudir con la selección? ¿Tienen ese arraigo?
R: Sí, obviamente nos encantaría poder estar. Es la liga más grande y famosa del mundo… entonces ellos son los que mandan durante el año. Cada oportunidad que tenemos para volver, volvemos.
P: Su pasado es madridista. Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. ¿Le dolió cómo terminó la pasada temporada?
R: La verdad es que no he podido seguirlo mucho este año. Allí es difícil con los horarios. Cuando puedo, me meto, pero no lo he seguido demasiado.
P: Haga una promesa si finalmente España se clasifica al Mundial y usted está en la lista.
R: No se me ocurre nada. El pelo ya me lo he cortado mucho.
P: Suerte.
R: Muchas gracias.