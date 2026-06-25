España iguala su récord de jugadores en un draft de la NBA con Baba Miller fichando por los Clippers

El baloncesto español ha vuelto a firmar una destacada presencia en el Draft de la NBA de 2026. La elección de Baba Miller por parte de Los Angeles Clippers en el puesto número 36 ha permitido que España iguale su récord de representantes seleccionados en una misma edición del draft, después de que previamente fueran escogidos Aday Mara y Sergio de Larrea en la primera ronda. España iguala así aquel mágico año de 2009, cuando contó con las elecciones de Ricky Rubio por Minnesota Timberwolves, Víctor Claver por los Portland Trail Blazers, y Sergio Llull por los Denver Nuggets –aunque traspasado a Houston–.

El ala-pívot mallorquín, de 22 años, se convirtió así en el tercer jugador español elegido este año, cerrando una edición especialmente positiva para el baloncesto nacional. Su nombre apareció en la segunda ronda del draft, donde la franquicia californiana utilizó su primera elección de la noche para hacerse con los derechos del jugador formado en España y desarrollado posteriormente en el baloncesto universitario estadounidense.

La selección de Miller llega después de una temporada muy destacada en la NCAA con la Universidad de Cincinnati. El jugador español completó una campaña de gran nivel, promediando 13 puntos, 10,3 rebotes, 3,7 asistencias y 1,2 tapones por encuentro, además de registrar un 52,9% de acierto en tiros de campo. Su rendimiento en la competición universitaria y su papel durante el March Madness contribuyeron decisivamente a aumentar su visibilidad entre las franquicias de la NBA.

Su progresión en Estados Unidos comenzó tras abandonar el Real Madrid en 2022, una vez finalizada su etapa júnior. Antes de recalar en Cincinnati, Miller también defendió los colores de Florida State y Florida Atlantic, ampliando su experiencia en el baloncesto universitario norteamericano.

Baba Miller is ready to get to WORK! 🗣️ pic.twitter.com/MUZN0xqixD — LA Clippers (@LAClippers) June 25, 2026

No obstante, gran parte de su formación deportiva tuvo lugar en España. El jugador balear llegó al Real Madrid con apenas 12 años procedente de la cantera del Distrito Olímpico y fue creciendo dentro de la estructura madridista hasta alcanzar el primer equipo. De hecho, debutó con el conjunto blanco en 2021 cuando tenía 17 años y 10 meses, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas más interesantes de la cantera.

Además de su rendimiento sobre la pista, Miller llamó la atención de numerosos ojeadores durante el NBA Draft Combine gracias a unas condiciones físicas poco habituales. El español presenta una combinación de tamaño, movilidad y capacidad técnica que le ha permitido ser considerado por muchos especialistas como un perfil especialmente atractivo para el baloncesto moderno. Las mediciones oficiales reflejan unas dimensiones sobresalientes: 2,10 metros de altura descalzo, una envergadura de 2,18 metros, un alcance de 2,82 metros con los brazos levantados y un peso de 94,4 kilogramos.

POV: You get drafted by the LA Clippers 📲 Baba Miller taking it all in 🥹 pic.twitter.com/CbV5HppUGV — LA Clippers (@LAClippers) June 25, 2026

Tras conocer su selección por los Clippers, Miller mostró su satisfacción por alcanzar uno de los grandes objetivos de su carrera deportiva: «Toda mi carrera, todo el trabajo que he realizado y todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí me han preparado para este momento. Ahora solo tengo ganas de ponerme a trabajar».

El jugador también quiso destacar las cualidades que considera más importantes dentro de su juego: «Soy un jugador muy versátil. Defensivamente puedo defender varias posiciones y aportar intensidad, y además siento que mi capacidad para generar juego es una parte muy importante de quién soy y de lo que hago en la pista. Estoy muy ilusionado».

«Estoy muy contento, pero también entiendo que esto solo es el principio. Cuesta mucho sacrificio. Mi familia y mis amigos se han sacrificado mucho para que yo esté aquí», concluía reconociendo el esfuerzo realizado por su entorno durante todos estos años para ayudarle a alcanzar este momento.