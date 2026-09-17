Las ayudas para Ceuta castigan el empleo: un autónomo con tres trabajadores recibe menos que una empresa sin empleados

El Gobierno ya ha aprobado el real decreto que articula las ayudas para los negocios de Ceuta afectados por la llegada masiva de inmigrantes, pero la medida nace con una de sus principales carencias en el criterio utilizado para determinar las cuantías: no tiene en cuenta el número de empleados ni los costes laborales de cada negocio. El sistema establece ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y de hasta 10.000 euros para determinadas sociedades, lo que puede provocar que un autónomo con varios trabajadores reciba menos que una empresa sin empleados o con menos asalariados.

Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), que es miembro de CEOE, se asegura que las ayudas del Gobierno a los empresarios por la crisis de Ceuta no se han calculado en función del impacto real que tiene la situación sobre cada negocio, sino principalmente según si el beneficiario es un autónomo o una sociedad. Así, como denuncian, «un autónomo puede recibir hasta 5.000 euros, mientras que una sociedad de menos de un millón de euros puede optar a 10.000 euros, independientemente del número de trabajadores que tenga cada una».

En consecuencia, los empresarios de Ceuta consideran que esto genera situaciones que no se corresponden con los costes reales. Desde CECE se pone como ejemplo que «un autónomo con seis trabajadores y cero facturación en agosto, cuyos costes de personal pueden superar los 8.000 euros, más la Seguridad Social, sólo recibiría 5.000 euros con estas ayudas. En cambio, una sociedad con tres trabajadores podría recibir 10.000 euros». Por tanto, los empresarios de Ceuta reclaman que las ayudas se calculen teniendo en cuenta el número de empleados, los costes laborales y la pérdida de facturación, en lugar de establecer una cantidad diferente simplemente por ser autónomo o sociedad.

Las ayudas para Ceuta reciben 633 solicitudes de autónomos y empresas

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este miércoles que las solicitudes de ayudas económicas directas a autónomos y empresas de Ceuta para hacer frente a las consecuencias económicas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio ya ascienden a 633 desde su puesta en marcha.

El plazo para solicitar estas ayudas se abrió este lunes 14 de septiembre, y en el poco tiempo transcurrido se han registrado 633 solicitudes.

Además, Cuerpo ha apuntado que espera que la Agencia Tributaria empiece a pagar las ayudas a partir del día 6 de octubre, es decir, en apenas 20 días. El vicepresidente también ha aclarado que las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social que incluye el decreto, que se elevan al 75%, son extensibles a aquellos contratos firmados antes del decreto ley de 2023 de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

Las empresas y autónomos de Ceuta podrán solicitar estas ayudas directas hasta el próximo 30 de noviembre a través de la página web de la Agencia Tributaria.