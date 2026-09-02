Los empresarios de Ceuta miran con cierta desconfianza el plan económico presentado este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, ha afirmado a OKDIARIO que, «mientras no se solucione» la crisis que vive la ciudad autónoma tras la invasión, «es un parche». Además, el responsable considera que las ayudas «llegan tarde».

Parrado ha asegurado a este periódico que los empresarios de Ceuta todavía tienen que «valorar con profundidad» el plan del Ejecutivo. No obstante, asegura que ya en estos momentos tienen «claras un par de cosas».

«La mayoría de ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros han sido importes y medidas a medio y largo plazo», ha lamentado el representante del sector privado ceutí. El profesional se refiere a las deducciones de impuestos que forman parte del paquete.

Por otro lado, los empresarios están «preocupados» por «cómo se van a materializar» dichas ayudas. Por ello, están deseando conocer «la letra pequeña, cuáles son los beneficiarios y los plazos». «El ministro (Carlos Cuerpo) ha dicho que a partir del 14 de septiembre van a poder solicitarse, pero esto todavía tenemos que verlo», afirma Parrado.

Además, el sector privado de Ceuta considera que «hay algunas medidas que no se han contemplado, sobre todo en temas de moratorias de plazos de la Seguridad Social». «Ha habido otro tipo de moratorias, pero no exactamente lo que pedíamos», lamenta el profesional.

Por otro lado, «el coste de la seguridad privada» que han tenido que asumir los negocios «preocupa mucho» y piden que las ayudas «tengan la menor burocracia posible, que sean fáciles de aplicar».

Parche económico para un problema no resuelto

Con todo, el representante de los empresarios insiste en que le «importa mucho el hecho de que estas medidas no dejan de ser parches económicos dentro de una situación que sigue sin solucionarse». «A nosotros ahora mismo nos facilitan unos importes económicos de emergencia, gran parte de ellos a medio y largo plazo», asegura.

Sin embargo, los ceutíes no tienen «un horizonte temporal de saber cuánto tiempo vamos a estar en esta situación». «Al final, nosotros seguimos con la misma incertidumbre», denuncia.

«Sí, nos están echando un cable para intentar sobrevivir, no lo vemos mal, pero lo que sí vemos mal es que en ningún momento tengamos un horizonte temporal, es decir, que la situación que genera el origen de estas ayudas sigue sin solucionarse».

«Seguimos sin saber cuántas personas hay aquí, cuándo van a poder identificarse, cuál va a ser su destino, en qué plazo, cuánto tiempo va a estar la ciudad así…», lamenta. «Mientras todo eso no se resuelva, esto no deja de ser un parche», sentencia.

«Nuestra preocupación sigue estando, independientemente de la aprobación que llega tarde, que llega tarde», afirma. «Nosotros seguimos demandando y necesitando una solución definitiva para saber cuándo volvemos a la normalidad y empezamos a aplicar algunas medidas de recuperación», asegura.