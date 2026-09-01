El Gobierno de Pedro Sánchez dará alrededor de 70 millones de euros de ayudas a inmigrantes de Ceuta, mientras que la inyección de dinero a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de la ciudad autónoma no superará los 35 millones de euros, es decir, la mitad. Así, el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros una serie de medidas económicas para abordar la crisis tras la invasión.

En concreto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció el pasado viernes una dotación de 44,5 millones de euros para la atención humanitaria en Ceuta tras la invasión de «alrededor de 72.000» personas el pasado 31 de julio.

Por su parte, el pasado jueves, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que transferirán a la ciudad autónoma un total de 25 millones de euros.

Este dinero será para cubrir los gastos de «atender a los niños y niñas que están solos allí» y «evitar que se encuentren en una situación de calle», según la ministra Rego. Es decir, la dotación irá destinada a los «niños migrantes».

Ayudas a Ceuta

Ambas partidas suman un total de 70 millones de euros, un dinero destinado a los inmigrantes. Sin embargo, la cantidad que el Ejecutivo destinará a las pymes y autónomos será la mitad, 35 millones de euros.

Con todo, el Gobierno planea gastar otros 15 millones en impulsar el comercio y turismo locales, aunque todavía no ha concretado de qué forma. Aun así, la cantidad sigue siendo considerablemente inferior a la destinada a los inmigrantes.

Y es que, según la Cámara de Comercio de Ceuta, las pérdidas económicas que sufren los ceutíes por la invasión se elevan ya a los 33 millones de euros. De hecho, el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50% y el turismo se desploma un 90%.

La Cámara ha revisado sus cálculos con datos reales de 302 empresas, que representan el 9,3% del tejido empresarial local, y la principal diferencia respecto al informe anterior aparece en las pérdidas registradas tras la cancelación de la Feria, ya que lo que se había previsto en 10,4 millones ha terminado siendo 15,7 millones, un aumento del 51%.

No obstante, dado que la crisis continúa en las calles de la ciudad autónoma, estas pérdidas se recrudecerán en los próximos días, aumentando el montante y dejando en poca cantidad los 35 millones de ayudas del Gobierno a pymes y autónomos.

Además, el Gobierno pretende aprobar este martes bonificaciones del 75% en las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social tanto en la ciudad autónoma de Ceuta como en la de Melilla para los años 2026 y 2027. Así lo ha anunciado el presidente Sánchez en una entrevista con la cadena Ser.

Estas medidas forman parte del plan económico que el Gobierno anunció para la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma a finales de julio y que contendrá además ayudas directas a autónomos y empresas de la zona.

Este plan extraordinario estará dotado con 168 millones de euros, según la cifra aportada hoy por el presidente del Gobierno, y supone una ampliación del plan especial para diversificar las fuentes del crecimiento económico de Ceuta que se puso en marcha en el año 2022.