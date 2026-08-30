La invasión de ilegales eleva a 33 millones las pérdidas en Ceuta y desploma el comercio y el turismo

La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas por la invasión. En un comunicado informan que el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50% y que el turismo se desploma un 90%.

El organismo alerta de que la actualización del balance económico evidencia que la crisis ha golpeado «con más fuerza de lo previsto». El motivo es que las pérdidas ascienden a 33.038.768 euros, un incremento del 19% respecto a la estimación inicial.

La Cámara de Comercio advierte que la actividad no logró recuperarse en agosto y que buena parte del tejido empresarial encara septiembre con un horizonte de «incertidumbre». Informan que han revisado sus cálculos con datos reales de 302 empresas, que representan el 9,3% del tejido empresarial local, y la principal diferencia respecto al informe anterior aparece en las pérdidas registradas tras la cancelación de la Feria, ya que lo que se había previsto en 10,4 millones ha terminado siendo 15,7 millones, un aumento del 51%.

El organismo explica que la caída del consumo, la ausencia de visitantes y la percepción de inseguridad mantuvieron la actividad en mínimos durante todo el mes de agosto, sin ese repunte que se esperaba tras los primeros días de la crisis. El comercio ha sufrido una reducción media de facturación del 53%, y afecta a moda, calzado, hogar, tecnología, perfumería, alimentación y mayoristas, mientras que la hostelería y la restauración han registrado una caída del 50,7%, en un mes clave para su actividad.

Ambos sectores arrastran «problemas de liquidez por la combinación de ventas desplomadas y costes fijos que no han dejado de acumularse».

El turismo, indican, se «hunde y arrastra» al resto de la economía, ya que la demanda turística ordinaria se redujo alrededor del 90%, la ocupación hotelera cayó un 50%, aunque el dato está parcialmente amortiguado por la presencia temporal de fuerzas de seguridad y personal desplazado por la emergencia. Además, las agencias de viajes registran una caída agregada del 37,5%, marcada por cancelaciones y trámites extraordinarios.

La Cámara de Comercio advierte de que la ocupación podría sufrir un nuevo desplome si no regresan los visitantes habituales una vez se solucione la crisis. Además, el 74% de las empresas ya ha introducido cambios en sus plantillas: reducción de jornadas, reorganización de turnos, aplazamiento de contrataciones y vacantes sin cubrir, destacando que en comercio el porcentaje sube al 85,4%, y en hostelería, al 90,9%.