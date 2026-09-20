Iryo estrena su primer tren y retrasa hasta octubre los otros dos que anunció antes de verano

Iryo ha estrenado esta semana el primero de los tres nuevos trenes que tenía previsto incorporar a su flota, mientras que la llegada de las otras dos unidades se ha retrasado: la segunda está prevista «en breve» y la tercera llegará en octubre. La compañía avanza así en el refuerzo de su capacidad, aunque el calendario inicialmente previsto para la incorporación de las tres ramas se ha desplazado.

De esta forma, el calendario de incorporación de estos trenes se ha visto finalmente retrasado respecto a las previsiones iniciales. En diciembre de 2025, Iryo apuntaba a que las tres unidades llegarían durante el tercer trimestre de 2026, durante el verano, concretamente en julio, agosto y septiembre. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación aseguran que el primero de estos trenes que ya ha llegado acaba de comenzar a circular, mientras que la segunda unidad está prevista que llegue a lo largo de este mismo mes y que empiece a circular en octubre, y la tercera se espera recibir en otoño.

En paralelo, Iryo ha reforzado su plantilla con unas 30 nuevas incorporaciones tras el open day celebrado en junio. De ellas, alrededor de siete u ocho son trabajadores eventuales que se han incorporado para cubrir bajas de larga duración, según explican las mismas fuentes.

Además, la compañía ha realizado una convocatoria interna para puestos de N1, los responsables de a bordo. Esta iniciativa se suma a las nuevas incorporaciones y al aumento de la flota con el objetivo de acompañar el crecimiento de la actividad de la compañía.

El crecimiento de Iryo se ha visto condicionado por el conflicto con Renfe

El crecimiento de Iryo también se ha visto condicionado por el conflicto que mantiene con Renfe por el acceso a sus instalaciones de mantenimiento. La disputa comenzó después de que Renfe rompiera las negociaciones con Iryo para realizar el mantenimiento pesado de sus trenes ETR1000, lo que llevó a la compañía privada Iryo a acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador ha intervenido en varias ocasiones y, en agosto, estimó parcialmente la denuncia de Iryo al considerar que Renfe Mantenimiento había denegado el acceso a sus talleres sin una justificación objetiva suficiente. La CNMC requirió a Renfe que permitiera a los trenes de Iryo acceder al taller de La Sagra (Toledo) para realizar las operaciones de desmontaje y montaje de bogies. No obstante, rechazó la petición de Iryo de disponer de las instalaciones para ejecutar todas las operaciones asociadas al mantenimiento R2.

Así, el enfrentamiento se enmarca en las tensiones entre los operadores privados y el grupo ferroviario público por las condiciones de acceso a infraestructuras y servicios necesarios para competir en el mercado de alta velocidad. En paralelo, la CNMC ha abierto en septiembre un expediente sancionador contra Adif Alta Velocidad por un presunto incumplimiento de una resolución de 2025 sobre los cánones ferroviarios, en un procedimiento en el que Iryo y Ouigo denunciaron unas condiciones que, según el regulador, habían generado una situación de discriminación frente a Renfe. El expediente, iniciado el 8 de septiembre, tiene un plazo máximo de 12 meses y todavía no implica una sanción.

En concreto, el conflicto por los cánones se remonta a las bonificaciones que Adif aplicó en 2024 por el crecimiento del tráfico. Iryo y Ouigo cuestionaron el sistema ante la CNMC, que en julio de 2025 concluyó que la metodología utilizada por Adif podía generar una situación discriminatoria en favor de Renfe: los servicios VL1, donde competían las tres compañías, recibieron una bonificación inferior pese a aumentar el tráfico, mientras que los servicios VL2 y VL3, operados entonces únicamente por Renfe, obtuvieron mayores descuentos pese a registrar una caída de tráfico.