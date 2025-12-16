La compañía Iryo va a ampliar su flota de trenes para 2023, según se ha conocido recientemente. En concreto, según fuentes conocedoras de la situación, el CEO de la compañía, Fabrizio Favara, ha destacado este punto en una charla con los empleados de Iryo, donde ha indicado que «se ha hecho una inversión de más de 100 millones en tres trenes que van a llegar en el tercer trimestre de 2026».

La incorporación de estos tres trenes a la red de 20 trenes con la que ya cuenta Iryo, va a suponer un coste aún mayor a los 100 millones que se ha estimado con esta inversión, debido a que «por cada tren trabajan unas 60 personas, que van a tener que ser contratadas para ello».

Sin duda, esta estrategia de Iryo de ampliar su plantilla de trenes tiene el objetivo de reforzar su posición frente a Renfe y Ouigo, ya que en el caso de su rival más directo en los viajes de tren low-cost, Ouigo, tan sólo cuenta con 16 trenes en la actualidad.

De momento, la entrega de estos trenes se espera para el tercer trimestre de 2026: «Se espera que estos trenes lleguen en julio, agosto y septiembre».

«Estos trenes llegarían en un principio a Madrid. Vienen desde Italia y los manda Trenitalia, que es uno de los tres inversores que tiene la compañía Iryo», destaca la fuente.

Con respecto al coste de estos trenes se ha estimado que es más de 100 millones, ya que, como indica la fuente: «Estos trenes cuestan entre 36 y 37 millones de euros cada uno».

No obstante, a pesar de esta inversión, recientemente Iryo ha tenido una huelga de trabajadores durante varios días de noviembre, aunque finalmente han sido desconvocadas las fechas de paro que había para el mes de diciembre, ya que se ha llegado a un preacuerdo entre empresa y sindicatos. La causa principal de las quejas de los empleados eran los salarios de los empleados, y que según fuentes sindicales «la empresa se negaba a subir los salarios, alegando que no había dinero, cuando además de esta nueva inversión, Iryo también va a recibir 10,5 millones de Adif a modo de devolución por lo cobrado de más por los cánones ferroviarios de 2025».

Iryo entra en el corredor mediterráneo en 2028

Asimismo, durante un desayuno informativo sobre movilidad sostenible en España, organizado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, Fabrizio Favara, el CEO de Iryo ha indicado que «ya tenemos el tren para el Corredor Mediterráneo en España cuando se complete, la parte técnica la tenemos, y la parte burocrática se va a resolver también».

De esta forma, para 2028 podría acceder la compañía Iryo a este corredor que conectará Algeciras (Cádiz) con la costa mediterránea hasta la frontera francesa. Aunque, se trata de un proyecto en vías de desarrollo.