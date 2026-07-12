Iryo dispara las tarifas de verano y llega a cobrar 144 euros por un viaje de una hora

La llegada del verano, una de las épocas con más movimiento de viajeros, ha hecho que los precios de los trenes hayan aumentado en España, además de que esta situación también es el resultado del incremento del precio de los vuelos en avión, aunque más moderado, por los problemas con el abastecimiento de queroseno por el conflicto en Oriente Medio. En concreto, un incremento de precio reciente se ha observado en los viajes de la compañía Iryo en nuestro país, ya que en un recorrido de cerca de una hora desde Málaga a Córdoba el precio del billete ascendía a 144,43 euros.

Este coste, sin duda, era mucho mayor al precio que ofrecían el resto de compañías para el mismo trayecto, debido a que, por ejemplo, en la competencia el mismo billete de Málaga a Córdoba se ofrecía por un precio de 61,75 euros.

Qué mala es Renfe hasta que te sale una empresa privada italiana 🇮🇹 que te cobra 144€ de Málaga a Córdoba para dentro de dos semanas. La otra te lo hace 7 minutos más tarde por 61€ Mamma miaaaa pic.twitter.com/LgxborUFQo — ARRI (@rail_arri) July 9, 2026

Esta situación choca con el precio de los vuelos de las aerolíneas, porque en algunos casos los viajes en tren resultan mucho más caros que coger un avión. Así, es cierto que en el caso de España, en los vuelos internos no se ha percibido este incremento de precio, no obstante, sí se ha notado en el resto del mundo. El motivo es que algunos vuelos internacionales se han incrementado de precio antes del verano aunque el queroseno haya bajado, por ejemplo, viajar a Nueva York cuesta ya 344 euros más.

En las últimas semanas, se ha registrado una caída en el precio del queroseno, abaratándose hasta un 14% en periodos puntuales.

Las aerolíneas confían en que la moderación del precio del queroseno impulse un buen verano

«Esperamos que el precio del queroseno se modere y poco a poco se recupere la demanda desde y hacia la zona de conflicto en Oriente Medio, y creo que a corto plazo será un buen verano para España», asegura Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Desde el sector de las aerolíneas también se resalta que «las aerolíneas españolas estaban operando con normalidad a pesar de este conflicto y que las rutas de verano no se han visto afectadas».

«En España, la escasez de combustible no se ha percibido y nunca ha llegado a haber», según han indicado desde el Ministerio de Transición Ecológica.

«En Europa, las afectaciones han sido muy puntuales, con dos aeropuertos afectados durante un día. No podemos hablar de escasez de suministro, sólo de que ha habido un incremento del precio del queroseno importante. Sin embargo, en último lugar, la afectación depende del tipo de cobertura de las aerolíneas y del precio al que estas contratan el combustible porque hay algunas que tienen acuerdos en los que compran el combustible durante varios meses al mismo precio», indican fuentes del sector.