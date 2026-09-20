Feijóo condena el ataque a Abascal: «En la España democrática nadie puede ser agredido por defender sus ideas»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad a líder de Vox, Santiago Abascal, después de que un proetarra se abalanzara contra él este viernes en Tarragona para agredirle. «Mi solidaridad con Santiago Abascal. En la España democrática nadie puede ser agredido por defender sus ideas», ha escrito este sábado Feijóo en redes sociales, compartiendo la exclusiva de OKDIARIO.

El detenido por estos hechos es el proetarra Josep Sancho i Masip. El ataque tuvo lugar durante un acto celebrado en Tarragona en la gira que el partido está realizando por Cataluña. Según ha relatado el propio Abascal, un sujeto se le acercó con la clara intención de golpearle y también le lanzó un escupitajo.

Previamente, este sujeto también se había encarado con los policías. Finalmente, fue reducido por los escoltas del propio Abascal en plena calle.

Una decena de radicales de izquierda se concentró en la zona al grito de «¡fuera fascistas de nuestros barrios!» en catalán. El ambiente derivó en trifulcas e insultos contra simpatizantes de Vox, obligando a desplegar un fuerte dispositivo preventivo de los Mossos d’Esquadra.