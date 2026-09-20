Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes enfrentados en Alcira (Valencia)
Uno de los heridos ha tenido que ser intervenido y otros dos ya han recibido el alta
La Policía ha detenido a cuatro hombres de la mis familia por su relación con los hechos
Un tiroteo entre dos clanes enfrentados en el barrio de la Alquerieta en Alzira (Valencia) ha dejado en la madrugada de este domingo un muerto y tres heridos.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 05:00 horas, cuando la Policía ha recibido el aviso para desplazarse hasta el citado barrio por un tiroteo entre dos grupos rivales.
Un hombre de 56 años ha muerto y otras tres personas, de las que no se ha detallado la edad, han resultado heridas: una de ellas ha precisado de intervención quirúrgica, aunque su vida no corre peligro, y las otras dos ya han recibido el alta.
El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se han hecho cargo de la investigación, en la que se ha detenido a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia mientras que el fallecido pertenecía a otra.
El tiroteo se habría producido supuestamente entre dos clanes enfrentados en este barrio de Alcira donde en otras ocasiones ya se han registrado otros sucesos similares también con resultado mortal.