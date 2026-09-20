Un sintecho estudia durante 4 meses en la calle y aprueba una oposición con la nota más alta: «Pretendo usar el primer sueldo para alquilar una casa»

Estudiar una oposición requiere tiempo y sobre todo un lugar en el que poder concentrarse durante horas. Puede ser nuestra casa, una biblioteca o incluso una academia, pero Valter Fonseca dos Santos no tenía ninguna de esas opciones. Llevaba 16 años viviendo en la calle cuando decidió presentarse a un concurso público para conseguir una de las tres plazas de sepulturero que ofrecía el Ayuntamiento de Patos de Minas, en Brasil.

Y para prepararse las oposiciones hizo lo que pudo con lo que tenía. Durante cuatro meses estudió unas cuatro horas al día en los bancos de las plazas, aprovechando principalmente las horas de luz para repasar el temario. El esfuerzo tuvo resultado ya que de las 30 preguntas del examen acertó 26 y consiguió la nota más alta entre los 22 aspirantes que se habían presentado a las pruebas.

Un sintecho estudia durante 4 meses en la calle

Valter era natural de Ilhéus, en el estado de Bahía, pero se había trasladado a Minas Gerais con la intención de encontrar trabajo y mejorar su situación. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y acabó viviendo en la calle. Y así llevaba 16 años. Durante ese tiempo sí que había trabajado, pero eran empleos temporales que no le permitían salir de esa situación. Uno de ellos fue durante una campaña de recogida de tomates. El problema llegaba cuando se terminaba el trabajo porque volvía de nuevo a quedarse sin unos ingresos estables y sin un lugar en el que vivir.

Además, encontrar empleo tampoco era fácil cuando ni siquiera podía dar una dirección fija. De hecho, desde el Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social (CREAS) le habían ayudado a preparar un currículum y lo habían enviado a varias empresas, pero ninguna de aquellas gestiones acabó en un puesto de trabajo. Hasta que apareció otra posibilidad.

Los servicios sociales le avisaron de la convocatoria

El Ayuntamiento de Patos de Minas había convocado tres plazas de sepulturero y desde el CREAS avisaron a Valter para que se presentara. Tenía estudios de enseñanza secundaria, de modo que podía participar en el proceso. Maria Augusta de Lacerda Ferreira, responsable de Protección Social del centro, fue además una de las personas que más le animó, aunque también le advirtió de que tendría que estudiar en serio si quería tener posibilidades. Y eso hizo.

Durante los siguientes cuatro meses, los bancos de las plazas que ya formaban parte de su día a día se convirtieron también en el lugar en el que estudiaba. No tenía una mesa en la que dejar los apuntes ni podía llegar a casa y encerrarse unas horas a repasar. Así que aprovechaba esos espacios y estudiaba alrededor de cuatro horas cada día. Además, para Valter aprobar no significaba únicamente conseguir un trabajo mejor, sino que suponía la posibilidad de empezar a tener unos ingresos todos los meses después de años dependiendo de trabajos esporádicos.

Sacó la nota más alta de los 22 aspirantes

Cuando llegó el examen había 22 personas compitiendo por las tres plazas disponibles. La prueba tenía 30 preguntas y Valter respondió correctamente 26 de ellas. Una puntuación que acabó siendo la más alta de todos los candidatos. La historia ocurrió en 2015, aunque recientemente ha vuelto a circular en medios y redes sociales. Y cuando entonces se conocieron los resultados, el propio Valter reconoció que no esperaba haber llegado tan lejos.

«Nunca imaginé que después de tantos años en la calle podría lograr algo así», explicó en una entrevista publicada en YouTube. El puesto ofrecía en aquel momento un salario de 805 reales al mes, además de vale de comida, vale de transporte y plan de salud. Para Valter, después de tantos años sin un domicilio, tener un sueldo fijo suponía también poder plantearse algo tan básico como alquilar una vivienda y poder salir por fin, de vivir en la calle.

Su primer sueldo ya tenía destino

De hecho, cuando le preguntaron qué pensaba hacer con el dinero que empezaría a cobrar, no tuvo demasiadas dudas. «Pretendo usar el primer sueldo para alquilar una casa», respondió mientras esperaba poder incorporarse oficialmente a su nuevo puesto como sepulturero. Y quizás por eso su historia ha vuelto a recuperarse años después. Porque antes de conseguir aquella plaza, los servicios sociales habían intentado encontrarle trabajo enviando su currículum a distintas empresas y no había funcionado. Fue finalmente una convocatoria pública la que le dio una oportunidad diferente y le cambió la vida.

Valter sólo tenía que conseguir una de las tres plazas. Para hacerlo, pasó cuatro meses estudiando unas cuatro horas diarias en la calle y acabó sacando la mejor nota de todos los que se presentaron. Después de 16 años sin un domicilio estable, lo primero que quería hacer con el dinero que había conseguido ganar era precisamente eso: pagar el alquiler de una casa y volver a tener una vida normal.