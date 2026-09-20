Daniel Gómez, biólogo gaditano experto en avispas: «Es muy común que la gente confunda el avispón oriental con el avispón asiático, pero son especies distintas»

Las avispas suelen darnos miedo por culpa de sus picaduras y, aunque hay algunas que son una plaga, no siempre debemos preocuparnos. Por ejemplo, el biólogo gaditano Daniel Gómez ha explicado las diferencias entre el avispón asiático y el oriental.

El experto en control de plagas ha advertido que buena parte de los avisos ciudadanos se debe precisamente a confundirlos. Ambos avispones son invasores en España, pero no ocupan exactamente los mismos espacios ni ejercen la misma presión sobre las abejas.

«Es muy común que la gente confunda el avispón oriental con el avispón asiático, pero son especies distintas», ha argumentado. Además, hay que identificar su comportamiento para saber cuándo son peligrosos.

Cómo diferenciar al avispón asiático del oriental, según el biólogo Daniel Gómez

Es cierto que tanto el avispón asiático como el avispón oriental son especies invasoras que ya han sido identificadas en Andalucía. No obstante, no son lo mismo.

El biólogo Daniel Gómez ha enumerado las diferencias en una entrevista para ABC Sevilla: «El avispón oriental se puede distinguir fácilmente por su cuerpo con un tono rojizo o castaño y una franja amarilla más marcada en el abdomen.

En el caso del asiático, el experto describe un «cuerpo casi negro aterciopelado, una banda ancha naranja-amarillenta cerca del extremo del abdomen, cara anaranjada y los extremos de las patas amarillas».

«Es muy común que la gente confunda el avispón oriental con el avispón asiático. Es una confusión comprensible porque se trata de dos especies invasoras de avispones, y, a fin de cuentas, Asia está en oriente…», ha reconocido para que sepamos por qué la gente sigue confundiéndolos.

El avispón asiático y el oriental se comportan distinto: aprende la diferencia

Más allá de las diferencias físicas, el avispón oriental (Vespa orientalis) y el avispón asiático (Vespa velutina) tienen comportamientos distintos, según Gómez.

El biólogo ha insistido en una idea básica: «Es muy común que la gente confunda el avispón oriental con el avispón asiático, pero son especies distintas».

Por ejemplo, en cuanto al comportamiento cambia su capacidad para instalarse en determinados entornos y la forma en que buscan alimento.

Mientras que el avispón asiático se ha extendido especialmente por zonas húmedas del norte peninsular, el oriental prefiere los territorios más cálidos. De hecho, esa es la razón de que sea más preocupante en Sevilla.

Los huecos de fachadas, tejados, muros o cajas de persianas pueden proporcionar refugio a una colonia sin que el nido sea visible desde el exterior.

Esa facilidad para aprovechar estructuras construidas por el ser humano hace más complicada su localización y permite que la actividad pase inadvertida hasta que aumenta el número de individuos.

Qué hacer si te cruzas con un nido de avispón en la calle

Cuando uno de estos insectos se aproxima o se posa sobre una persona, la recomendación del biólogo es evitar los golpes y movimientos bruscos. Si lo intentas espantar, es más probable que te pique.

La parte positiva es que una picadura aislada rara vez te va a suponer un problema grave. Cuando debes preocuparte es si te topas con un nido.

Acercarte, bloquear la entrada o utilizar insecticidas domésticos puede provocar la salida defensiva de varios avispones. Si te pican muchos, la reacción alérgica sí que es peligrosa.

Por ello, la retirada debe quedar en manos de profesionales capacitados para identificar la especie, localizar la colonia y escoger el procedimiento adecuado.