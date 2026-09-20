Sánchez carga contra el Supremo por paralizar la Ley de Nietos: «Es un hecho muy grave que socava la democracia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este domingo contra el Tribunal Supremo, por frenar su último intento para dar un pucherazo en las elecciones de 2027: la Ley de Nietos. «Es un hecho muy grave que socava la democracia», afirma Sánchez sobre la decisión del Alto Tribunal de paralizar cautelarmente el voto para los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad con la citada ley.

Además, ha afirmado que no perdonará a «PP y Vox, que fueron los que planteraron este recurso».

El presidente del Ejecutivo se ha pronunciado así en en la Fiesta de la Rosa del PSC, celebrada en la Pineda de Gavà (Barcelona). «Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave que, desgraciadamente, socava nuestra democracia», ha declarado, lamentando que esta decisión supone suspender el voto a 400.000 españoles que viven en el extranjero.

Una decisión que no comparte, ha dicho, afirmando que no la cuestionará cuando es precisamente lo que ha hecho.

La resolución del Alto Tribunal contradice la posición defendida por la Abogacía del Estado, que había pedido rechazar la suspensión por considerarla lesiva del derecho al sufragio activo. El Supremo ha congelado cautelarmente el peso electoral de miles de nuevas inscripciones mientras no haya sentencia. Así, deja en suspenso una parte del mapa censal hasta que la Sala resuelva el fondo del litigio.

Defiende su «gestión» en Ceuta

El presidente del Gobierno también ha sacado pecho por su «gestión en Ceuta». Y ha dicho que la defenderá en Nueva York, así como «el modelo de migración que promueve España».

Lo cierto que tanto policías como guardias civiles y los ceutíes critican su «inacción» en esta crisis de seguridad nacional que sufre la inacción autónoma. Policías y guardias civiles denuncian que 51 días después de la invasión siguen sin recibir órdenes operativas. Ni siquiera ante un posible asalto masivo, como el que marroquíes están orquestando en redes sociales para el próximo 23 de septiembre.

Los propios mandos de la Policía han avisado esta semana en OKDIARIO de esta situación, sentenciando que la gestión gubernamental es «nefasta, sin planes estratégicos ni operativos».

Los militares, por su parte, no dan crédito a que el Gobierno siga sin reconocerles la condición de agentes de la autoridad, pese a estar desplegados en primera línea en esta crisis. El Ejecutivo tampoco ha reconocido la profesión de riesgo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, pese a que a diario sus efectivos son víctimas de agresiones de los ilegales en Ceuta, así como en sus intervenciones frente a la violencia callejera que hay a nivel nacional y que se encuentra disparada, como revela el último balance del Ministerio del Interior, publicado esta semana.

En concreto, la violencia callejera se ha disparado en España un 90,54% desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior: se ha pasado de 8.341 delitos de lesiones y riña tumultuaria en el primer semestre de 2018 –año en el que Marlaska accedió al cargo– a nada menos que 15.893 este año, por lo que casi se han duplicado.

No sólo la violencia callejera se ha disparado, también las violaciones, que han pasado de 799 en el primer semestre de 2018 a 2.747, lo que supone un aumento del 243,80%. Y se han disparado un 288% si se comparan las cifras anuales de 2017, el año anterior a la llegada de este Ejecutivo, y las de 2025, ya que han pasado de 1.382 a 5.363.

Con todo, el presidente del Gobierno considera que PP y Vox hacen una oposición «destructiva». «Buscan la foto de la crisis, pero no quieren resolver la crisis de Ceuta», ha declarado Sánchez, señalando que «cada nueva crisis es una nueva deslealtad» al Gobierno por parte de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.