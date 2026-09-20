Nasser Al-Khelaifi, investigado en Francia por presunta colisión de intereses televisivos

Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, está siendo investigado en Francia por presunta colisión de intereses. La justicia francesa pone en el punto de mira al qatarí por la atribución de los derechos de retransmisión de la Ligue 1 (la liga de Francia) en el verano de 2024.

Según ha explicado la Fiscalía de París, se estudia si Al-Khelaifi intervino en julio de 2024 para cerrar un acuerdo de difusión de la liga compartido por el canal británico DAZN y por Bein Sports. Al-Khelaifi es también presidente de Bein Sports, de ahí que se investigue esta presunta colisión de intereses. DAZN pagó 400 millones de euros por ocho partidos y Bein Sports 100 millones por tan sólo uno.

El entorno de Al-Khelaifi, cita EFE, aseguró que el presidente del PSG hizo esa oferta a instancias de varios presidentes de clubes, que temían no obtener un acuerdo sustancioso. DAZN acabó retirándose de ese contrato al no obtener los beneficios esperados por el mismo, lo que llevó a la liga francesa a lanzar su propio canal de televisión para difusión del campeonato.

La asociación anticorrupción Anticor presentó una denuncia hace unos meses, derivando la misma en la apertura de una investigación encargada a la Brigada Financiera Anticorrupción, que se llevó a cabo en abril, pero ha salido ahora a la luz. Anticor consideró que la intervención de Al-Kaleaïfi perseguía «influenciar la decisión del Consejo de Administración de la Liga en favor de la sociedad que preside», en concreto Bein Sports.

Una colisión de intereses similar fue denunciada en el invierno pasado por Nicolas de Tavernost, entonces presidente del canal Ligue+, creado por la Liga francesa para difundir su campeonato. El mismo tenía prácticamente cerrado un acuerdo con la FIFA para difundir la totalidad de los partidos del Mundial de Estados Unidos y así informó a los presidentes de los clubes, entre ellos Al-Khaleïfi.

A última hora, la FIFA anunció un acuerdo sobre el Mundial con Bein Sports, lo que provocó la cólera de De Tavernost, que denunció la intervención del presidente del PSG y, posteriormente, presentó su dimisión al no sentir el respaldo de los otros clubes. Esta investigación salta a la luz cuando la liga francesa se dispone a lanzar la subasta por los derechos de retransmisión de su campeonato para el periodo 2029-2034.