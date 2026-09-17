Daniel Gómez, biólogo gaditano experto en plagas: «Si se posa un avispón asiático sobre nosotros, lo mejor es dejar que se vaya solo»

Encontrarse con un avispón de gran tamaño a pocos centímetros de la cara puede provocar una reacción casi automática: apartarlo con la mano, intentar espantarlo o incluso soplar para que se aleje. Sin embargo, si haces eso lo más probable es que el insecto te acabe picando.

Daniel Gómez, biólogo gaditano y director de la empresa de control de plagas Coplaga, ha explicado cómo conviene actuar ante la presencia del avispón oriental (Vespa orientalis), una especie exótica cuya expansión por el sur de España preocupa especialmente.

Hablamos de un avispón grande y que puede darte miedo, pero un solo ejemplar no tiene peligro. Por eso es fundamental que no pierdas la calma y simplemente lo dejes en paz.

Un biólogo explica por qué no debes soplar a un avispón para espantarlo

Si uno de estos insectos se aproxima o llega a posarse sobre una persona, la reacción más segura pasa por evitar movimientos bruscos y esperar a que se marche. De hecho, golpearlo, intentar aplastarlo o mover repetidamente los brazos puede hacer que interprete que está siendo atacado.

Además, hay otro gesto aparentemente inocente que Gómez desaconsejó durante una entrevista con ABC Sevilla: soplar al avispón para espantarlo. La razón está en el dióxido de carbono (CO2) que contiene el aire que expulsamos.

La razón es que estos insectos son capaces de detectar el CO2 y asociarlo con una posible amenaza. Por ello el especialista gaditano prefiere que nos esperemos a que el avispón se aleje por sí mismo.

Es decir, lo más recomendable es quedarse quieto o hacer movimientos muy lentos, mucho mejor que intentar expulsarlo rápidamente.

Aun así, hay una situación concreta en la que sí deberíamos andarnos con mucho ojo. Si estamos cerca de un nido, los avispones pueden responder de forma coordinada para defender la colonia. Esa situación sí que es potencialmente peligrosa.

Por qué la picadura de avispón oriental es tan dolorosa, según Daniel Gómez

El tamaño del avispón oriental también influye en las consecuencias de una picadura. Gómez explica que puede inocular una cantidad considerable de veneno, de manera que la reacción local suele ser más dolorosa que la causada por una avispa común o una abeja.

Lo habitual es que aparezca un dolor intenso y punzante acompañado de inflamación alrededor de la zona afectada. Aun así, una picadura aislada no suele representar un peligro grave para una persona que no sea alérgica.

Cuando sí que tienes que buscar ayuda urgente es si tienes una alergia al veneno de himenópteros o cuando se producen numerosas picaduras. En esos casos puede aparecer una reacción sistémica grave que necesita atención médica urgente.

Cómo diferenciar al avispón asiático del oriental con un simple vistazo

Como ambos tipos de avispones son una plaga en España, muchos confunden al avispón asiático con el oriental. Con ABC Sevilla, Daniel Gómez enumeró las diferencias.

«El avispón oriental se puede distinguir fácilmente por su cuerpo con un tono rojizo o castaño y una franja amarilla más marcada en el abdomen», ha confirmado el biólogo.

De todas maneras, entiende por qué se produce el error: «Es muy común que la gente confunda el avispón oriental con el avispón asiático. Es una confusión comprensible porque se trata de dos especies invasoras de avispones, y, a fin de cuentas, Asia está en oriente…».

En el caso del asiático, el experto describe un «cuerpo casi negro aterciopelado, una banda ancha naranja-amarillenta cerca del extremo del abdomen, cara anaranjada y los extremos de las patas amarillas».