El PP pedirá a la Junta Electoral medidas adicionales para «incrementar la garantía del voto por correo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que en los próximos días su formación propondrá a la Junta Electoral Central (JEC) algunas medidas adicionales para «incrementar la garantía del voto por correo».

«Esto es lo que vamos a hacer», ha señalado en respuesta a los periodistas en una comparecencia en Ceuta, junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, La de este miércoles es la quinta visita de Feijóo tras la invasión de los pasados 30 y 31 de julio.

Feijóo, que estuvo al frente de Correos en la etapa del Gobierno de José María Aznar, ha reiterado que él confía plenamente en los trabajadores del operador postal estatal, «en sus empleados públicos, pero no en sus directivos, como tampoco confía la Justicia».

«El ex presidente de Correos y la señora Leire (Díez), personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos», ha subrayado en alusión a Juanma Serrano, que también fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y la ex fontanera de Ferraz a las órdenes de Santos Cerdán.

«Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por Correos. Esto es lo que vamos a hacer», ha señalado.

En los mismos términos se pronunció este martes la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que también aludió a Leire Díez y Juanma Serrano. «El haber tenido a gente que ha cometido delitos presuntamente y que está siendo investigada por la Justicia puede hacer que haya personas que pongan en duda qué está ocurriendo», declaró Muñoz en rueda de prensa.

Por ello, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja pidió a los ciudadanos «que tengan dudas, que vayan a la urna a votar», porque «no se puede desperdiciar ningún voto». «No hay nada hecho y el cambio de España está en nuestras manos», enfatizó.

El «trilero» Sánchez

Por su parte, la presidenta de la Comunidad y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió el martes estar en alerta ante las «trampas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien calificó de «trilero», en lo que resta hasta las elecciones del 29 de noviembre. Junto a ello, Ayuso insistió en la necesidad de «ir a votar a la urna».

«Tenemos al frente al Gobierno al hombre más trilero y más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político», declaró la presidenta madrileña, recordando el intento de pucherazo que protagonizó Sánchez en Ferraz en octubre de 2016.

Azcón y sus hijos

De igual modo, otro barón del PP, en este caso, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, aseguró este martes que el próximo 29 de noviembre, fecha de las próximas generales, sus hijos, que estudian fuera de su comunidad, regresarán para votar en Zaragoza.

Así respondió Azcón a los medios de comunicación en un acto en Pastriz, preguntado por el voto por correo. «Mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámite de sacarles billetes para que vengan a votar a Aragón. Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza», afirmó el dirigente del PP.

Azcón añadió que «hay gente que seguro que opta por votar por correo, pero yo a mis hijos lo que les he pedido es que vengan a votar en persona», recalcó, según informó Ep.