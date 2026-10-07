Feijóo promete en Ceuta expulsar a los 15.000 invasores que siguen en la ciudad si llega al Gobierno: «Es la única solución»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles en Ceuta a expulsar a los 15.000 invasores que siguen en la ciudad autónoma, en caso de llegar al Gobierno tras las elecciones generales del 29N. «Es la única solución», ha enfatizado el jefe de la oposición en una comparecencia junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril.

Junto a ello, el líder del PP ha asegurado que, si los españoles le dan la confianza en las urnas, Ceuta será la «primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros», donde también aprobará un Plan de choque para la ciudad, como ampliar la plantilla del personal sanitario, la construcción de 8.000 viviendas, a una comisaría de Policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y una base militar única.

En este contexto, Feijóo ha destacado que ha elegido Ceuta como destino de su primera salida de precampaña de cara al 29N por su «compromiso con la reconstrucción de España» y porque «quien aspira a gobernar, tiene que venir a donde más se necesita la presencia del Estado», ha subrayado.

Además, el presidente del PP ha enfatizado frente al abandono del Ejecutivo de Pedro Sánchez que «el único muro que un Gobierno tiene que defender es su frontera», ha recalcado, comprometiéndose a que regresen a su país los 15.000 inmigrantes procedentes de Marruecos que todavía permanecen en Ceuta tras el asalto de los pasados días 30 y 31 de julio.

Asimismo, Feijóo ha destacado que Ceuta ejemplifica la «profunda grieta» que esta etapa socialista deja en el país, al tiempo que ha pedido máxima movilización para poner fin al sanchismo y cerrar esa grieta. «No me mueve nada más que poder decir pronto que Ceuta ha recobrado la normalidad y que algún día España también lo hará», ha manifestado.

De este modo, Feijóo ha abogado por un «cambio profundo» el 29-N porque el país «no va en la buena dirección». «España no puede estar más tiempo en manos de un escapista. España necesita estadistas», ha sostenido.

Por ello, ha insistido en que el país precisa una reconstrucción nacional y una regeneración democrática. «La gente está harta de que la política sea una sucesión de desagradables sorpresas y conmigo no las habrá. Lo que digo, lo cumplo. Y lo que tiene que hacer un Gobierno es lograr que las cosas funcionen», ha señalado.

Sobre el Plan de reactivación de Ceuta, que el PP está ultimando con la implicación del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, Feijóo se ha comprometido a trabajar para que la ciudad autónoma sea «una prioridad permanente» de la UE, garantizando medios suficientes para su protección e impulsando medidas para el desarrollo social y económico. «En definitiva, que ninguna circunstancia convierta a Ceuta en una ciudad de segunda», ha incidido.

En esta línea, ha destacado que ese Plan incluye iniciativas como el refuerzo de la dotación de profesionales en el hospital público, dependiente de la Administración central, y el desarrollo de un proyecto de construcción de 8.000 viviendas en la ciudad. Este proyecto también contempla la construcción de una nueva comisaría de Policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y la creación de una base militar única.

Además, Feijóo ha propuesto que con él en el Gobierno de la Nación habrá una nueva fiscalidad para la economía digital ceutí, inversiones turísticas en el Parador y otros activos de la ciudad, así como iniciativas para retener el talento con más inversiones en empleo, formación o en el Puerto.

Sánchez, «inhabilitado»

Por su parte, Vivas ha denunciado que «siguen en Ceuta 15.000 personas de las que entraron irregularmente en la invasión, los que se han ido lo han hecho voluntariamente, no se ha devuelto a nadie dos meses después», ha criticado al Ejecutivo de Sánchez.

«Esto nos lleva a una conclusión: Sánchez no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de proteger nuestra integridad territorial y los derechos de los ceutíes. Esto lo inhabilita para seguir siendo el presidente del Gobierno. No nos podemos olvidar de que se fue de vacaciones después de decir que España tenía una violación de la integridad territorial. Su gabinete de crisis fue irse de vacaciones, esto es lo que le importa la integridad territorial de España», ha criticado el presidente de Ceuta al líder socialista.