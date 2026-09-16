Sánchez no responde a Feijóo si ha hablado con el rey de Marruecos tras la invasión de Ceuta y ataca al Supremo por la Ley de Nietos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no le responda sobre si ha hablado con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tras la invasión de Ceuta por parte de 80.000 marroquíes. Feijóo ha calificado de «vergüenza» el silencio de Sánchez, quien, por su parte, no ha dudado en atacar al Tribunal Supremo en el Congreso de los Diputados por la suspensión cautelar de la Ley de Nietos.

El jefe del Ejecutivo, además de presumir de que «Ceuta va a salir reforzada de esta crisis, gracias al apoyo del Gobierno y a pesar de la oposición», ha mencionado la Ley de Memoria Democrática y ha calificado también de «vergüenza», en dirección a Feijóo, que el Supremo haya optado por «la suspensión del derecho al voto de 400.000 españoles y españolas».

«No hay que temer el voto, hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultraderecha de Vox», le ha dicho al líder de la oposición en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso.

Previamente, Alberto Núñez Feijóo había cuestionado a Sánchez con varias preguntas de las que no ha obtenido respuesta. «¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado al rey de Marruecos sobre la invasión que ha sufrido Ceuta y qué le ha respondido?», ha incidido el presidente popular.

«Se lo pregunto porque ayer mismo Marruecos, ante el Parlamento Europeo, volvió a ratificar que está dispuesto a aceptar todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio, a todas». Feijóo ha leido, textualmente, lo pronunciado por el país africano. «Incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países», ha repasado, para cerrar con que sólo hay tres opciones alrededor de Pedro Sánchez: o «no quiere y prefiere cronificar el problema» o es «un incompetente» o «alguien aquí está mintiendo».

A continuación, Núñez Feijóo ha procedido a despejar la duda. «Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?», ha trasladado.

Ya en su segunda intervención, tras la cual Sánchez ha cargado contra el Supremo por la Ley de Nietos, Feijóo ha dicho que «22 primeros ministros rechazan su política de Defensa e Inmigración» y Sánchez «dice que le felicitan».

«Mis preguntas han sido clarísimas y su silencio es una vergüenza», ha castigado al presidente del Gobierno. «Que se atreva a hablar de otros temas, insultando a los ceutíes y la integridad territorial de nuestro país es una vergüenza», ha añadido, asegurando que Sánchez esta vez «no tiene excusa».

«Para dar nuevas nacionalidades, usted incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas, para la inmigración y la regularización masiva, en 550 personas, para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras!», ha proseguido Feijóo, para cerrar dejando claro a Sánchez que «aunque pretenda que esto sea un problema de Ceuta, no lo es».

«Esto es un problema de Ceuta, de España y de Europa. Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables, no descargue culpas en un asesor de prensa y asuma la suya, no pida más paciencia porque se ha agotado», ha zanjado.