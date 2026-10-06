Puigdemont no aclara cuándo volverá a España tras celebrar la decisión del juez Llarena

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha comparecido esta tarde desde Waterloo (Bélgica) en una declaración institucional junto a los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención que pesaba sobre él. La decisión del magistrado Pablo Llarena llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación del procés. Durante la misma, no ha aclarado cuándo se producirá su regreso a España.

El ex president ha celebrado el levantamiento de la orden como «una clara derrota de los poderes públicos españoles» que, según ha dicho, han impedido y retrasado la aplicación de la amnistía por razones políticas. Ha afirmado que «hoy se cierra la etapa de represión política» que, a su juicio, sufren desde hace nueve años por votar la independencia, y ha calificado la amnistía de «victoria contra la represión». No obstante, ha insistido en que «amnistía no es en sí misma la solución» al conflicto entre Cataluña y España, ni resuelve la relación política entre ambas.

Puigdemont ha reivindicado como «irrenunciables» el derecho de autodeterminación y las acciones unilaterales «de carácter democrático y pacífico» cuando se agoten las vías negociadas. Ha recordado que decidió irse al exilio «a hacer política» y que volverá «de la misma manera» sin aceptar ofertas que, según él, implicaran una estancia breve en prisión. Ha señalado también a Pedro Sánchez como uno de los responsables de su situación.

Pese a que ya puede regresar a España sin riesgo de detención inmediata, el líder de Junts no ha aclarado cuándo lo hará. No ha puesto ninguna fecha ni ha respondido a preguntas sobre el momento concreto de su retorno. Su abogado, Gonzalo Boye, ha recomendado cautela y ha indicado que aconseja esperar a que el Supremo aplique de forma íntegra la amnistía y se archive la causa.