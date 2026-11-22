Los móviles se elevan cuando Carlos Alcaraz pone un pie en la Sebastopoli, la pista de entrenamiento anexa a la central en el Inalpi Arena. «¡Carlos, Carlos!», gritan decenas de aficionados que buscan una mirada cómplice, un pulgar hacia arriba o simplemente una sonrisa. Alcaraz regala los tres antes de comenzar su activación bajo la tutela de Juanjo Moreno, su fisioterapeuta.

Las miradas se van al muslo izquierdo del tenista, la zona que dio un aviso muscular ante Medvedev. Alcaraz luce unas cintas negras por encima de la protección que rodea el mencionado muslo. Ese muslo que en los últimos días ha ganado protagonismo. Nada más entrar a la pista, antes de empuñar la raqueta, lleva a cabo ejercicios de movilidad indicados por Moreno. Da unas zancadas mientras flexiona una pierna y bracea hacia delante.

Lo realiza ataviado con el estabilizador rotuliano en su rodilla derecha, una malla compresora en su brazo derecho y las llamativas cintas negras alrededor del vendaje de su muslo. No se las quita hasta que va a utilizar la raqueta. Juanjo se las retira y en ese momento sí comienza a pasar bolas. Se trata de unas bandas BFR (blood flow restriction, por sus siglas en inglés).

Sirven para restringir el flujo sanguíneo y tanto para fortalecer como para preparar la musculatura ante exigencias físicas. Son bandas que se aplican en las extremidades con el fin de restringir parcialmente la circulación arterial y el retorno venoso, lo que permite hipertrofiar la musculatura, pero con menos estrés articular que en ejercicios de alta intensidad.

No es la primera vez que Alcaraz emplea esta técnica. A principios de año, en el Open de Australia en el que se impuso, ya utilizó dichas bandas. También el curso pasado, precisamente en las ATP Finals y como parte de los entrenamientos previos a los partidos. En 2025 las usó en las piernas durante sesiones en Murcia previas al Masters 1000 de París.

Asimismo, en rehabilitaciones de lesiones como la sufrida en el antebrazo derecho a mediados de 2024. Juanjo Moreno y Alberto Lledó, su fisioterapeuta y preparador físico, introdujeron esta técnica que Alcaraz ya ha utilizado en varias ocasiones y con la que se pone a punto para las ATP Finals desde que sufrió las molestias en los isquiotibiales contra Medvedev.

Alcaraz confía plenamente en su equipo y los resultados avalan el método. Ha disputado dos partidos después de usarlas y ha ganado ambos, con remontada incluida ante Shelton. Alcaraz se posa ahora en la final, a un solo paso de convertirse en maestro y sentarse junto a Orantes y Corretja como únicas raquetas españolas que lo consiguieron. Zverev, el número uno del mundo, emerge como su último obstáculo.