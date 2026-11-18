Alcaraz tenía la balanza más que inclinada después de haberse apuntado el primer set y haber logrado break en el inicio de la segunda manga. Su tenis había desarbolado a un Medvedev que no encontraba respuestas. Todo era rosa hasta que se tiñó de oscuridad. Tras la rotura del segundo set, Alcaraz se llevó la mano al muslo y pidió tiempo médico antes de regresar a pista.

El tenista inició entonces el protocolo para recuperar energía cuanto antes. Se tomó el gel y esperó a que el médico aplicara el vendaje. Aparatoso vendaje, dicho sea de paso. El sanitario no escatimó en gasa médica. Le preguntó si estaba muy apretado y Carlos, después de probarse, dio por válido el tratamiento. Saltó a pista de nuevo y abrochó el partido con menos ritmo.

Posteriormente, ya con el triunfo en su bolsillo, envió un mensaje tranquilizador. «He tenido algunas molestias físicas durante el partido, pero creo que todo el mundo ha podido ver que he sido capaz de seguir jugando bien al tenis. Me he seguido moviendo bien. No quería llevarme físicamente al límite ni forzarme demasiado. En ese momento iba un break arriba y simplemente he intentado mantener la calma, jugar tranquilo, con suavidad, relajado y disfrutar. Lo tengo que analizar con mi equipo», dijo a pie de pista.

En la memoria todavía vive lo ocurrido el curso pasado con el doblete de torneos. Alcaraz también sufrió molestias musculares en las ATP Finals y no disputó la Davis. Claro que el problema vino en la final y a los tres días debutaba España. Apenas tuvo margen de recuperación. Este jueves descansa y se enfrentará el viernes a Cobolli con la clasificación a semifinales prácticamente asegurada. Contrarreloj para recuperar la forma de Alcaraz, que cerró el partido con menos ritmo.

Cabe recordar que Alcaraz ha entrenado y jugado sus dos partidos en las ATP Finals con un estabilizador rotuliano, más por precaución que por preocupación. Se debe a la gran cantidad de partidos que lleva en tan poco tiempo. Disputó y ganó cinco en Viena y otros cinco en París en apenas dos semanas. Y ahora suma dos partidos en tres días en Turín. Mejor prevenir que curar.