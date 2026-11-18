Las botas son uno de los imprescindibles del armario cuando bajan las temperaturas, pero también una de las compras que más merece la pena aprovechar durante el Black Friday. Las firmas de moda y las grandes marcas de calzado lanzan descuentos que permiten hacerse con modelos de piel, diseños de tendencia y clásicos que pueden acompañarnos durante años a precios más interesantes. Desde las botas altas hasta los botines de inspiración motera, esta campaña es una buena oportunidad para renovar el zapatero sin tener que esperar a las rebajas de enero. Entre las propuestas que merece la pena tener en el radar destacan algunos diseños con mucha personalidad, como los botines Angie de Zadig&Voltaire, un diseño de inspiración motera que ha pasado de costar 595 euros a 416 euros, con una rebaja del 30 %.

Los botines ‘Angie’ de Zadig&Voltaire: de 595 a 416 euros

Los botines Angie son una de esas compras que pueden cambiar por completo un estilismo. Confeccionados en cuero negro, presentan una estética biker con arnés decorado con cadenas, el detalle de las alas característico de Zadig&Voltaire y una suela dentada que refuerza su aire desenfadado. Su diseño permite llevarlos con vaqueros, pantalones de cuero o incluso vestidos y faldas, aportando siempre un punto rockero al conjunto. Ahora, además, se pueden encontrar por 416 euros frente a los 595 euros de su precio original, lo que supone un ahorro de 179 euros. Una rebaja del 30 % que los convierte en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan invertir en unas botas de piel con personalidad.

Otras botas rebajadas que merece la pena fichar este Black Friday

Las botas de serraje de Massimo Dutti con un 30 % de descuento

La estética ecuestre sigue siendo una de las grandes protagonistas de la temporada y Massimo Dutti tiene unas botas que encajan perfectamente con esta tendencia. Se trata de un modelo alto confeccionado en piel de vacuno con acabado serraje, en un elegante tono marrón, que incorpora una hebilla metálica en el lateral como único detalle decorativo. Su caña de 37 centímetros y su tacón de cuatro centímetros las convierten en una opción cómoda para el día a día, sin renunciar a una silueta estilizada. Una de sus grandes ventajas es que se trata de un diseño fácil de combinar con pantalones ajustados, vaqueros rectos o vestidos de punto. Durante esta campaña se pueden encontrar por 129 euros frente a los 189 euros originales, con un descuento del 30 % y un ahorro de 60 euros.

Las botas Classic Mini Platform de UGG, con casi 80 euros de descuento

Las botas australianas siguen siendo uno de los calzados más buscados cuando llega el frío y UGG tiene uno de sus modelos más populares rebajado por Black Friday. Se trata de las Classic Mini Platform en color camel, una versión con plataforma de las clásicas botas de la firma que combina el acabado de ante con un interior forrado con su tejido UGGplush, pensado para proporcionar una mayor sensación de suavidad y abrigo. Su silueta de caña corta y suela elevada las convierte en una alternativa cómoda para los estilismos más informales. Se pueden encontrar por 119,97 euros, frente a los 199,95 euros originales. Una rebaja del 40 % que supone ahorrar casi 80 euros.

Las botas altas de piel de Pedro del Hierro, rebajadas 90 euros

Para quienes buscan unas botas elegantes y fáciles de combinar, Pedro del Hierro tiene una propuesta en color chocolate que merece especial atención. Se trata de unas botas altas confeccionadas en piel de vacuno, con una silueta de líneas limpias, puntera ligeramente afinada y un pequeño detalle metálico dorado en el lateral. También incorporan una tira ajustable con hebilla en el tobillo y un interior forrado en piel de oveja. Su diseño recuerda a las clásicas botas de montar, una de las apuestas más versátiles para el invierno. Lo mejor es su descuento: han pasado de 219 euros a 129 euros, lo que supone una rebaja de 90 euros y un 41 % menos sobre su precio original.