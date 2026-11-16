Los abrigos que parecen de lujo y que merece la pena fichar este Black Friday

El abrigo es una de las inversiones más importantes del armario de invierno. Es la prenda que más se repite durante los meses de frío y también una de las que tiene mayor capacidad para transformar cualquier estilismo. Por eso, cuando llega el Black Friday, merece la pena prestar atención a los diseños que, sin necesidad de gastar una fortuna, tienen ese aspecto sofisticado que asociamos a las grandes firmas. Los cortes impecables, los tejidos con apariencia de calidad, los colores elegantes y los detalles especiales son algunas de las características que marcan la diferencia. Esta temporada, Mango, Hoss Intropia y otras firmas tienen propuestas que conviene tener en el radar.

La chaqueta reversible de Polo Club que multiplica las posibilidades del armario

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de la chaqueta Gaia reversible de Polo Club, una prenda que permite conseguir dos acabados diferentes sin necesidad de ocupar más espacio en el armario. Su principal atractivo es precisamente su carácter reversible, que permite cambiar de aspecto según el conjunto o la ocasión. Actualmente, se encuentra disponible por 99,99 euros, frente a los 219,90 euros de su precio original, lo que supone una rebaja del 54 %.

El abrigo negro de Slowlove con cinturón y detalles joya

Los abrigos negros son un imprescindible del armario de invierno, pero algunos diseños consiguen diferenciarse de los modelos más básicos gracias a pequeños detalles. Es el caso de esta propuesta de Slowlove, disponible en Springfield, que destaca por su silueta larga, su solapa tipo esmoquin y las pequeñas tachas que decoran esta parte de la prenda. Actualmente está disponible por 69,99 euros, frente a los 129 euros originales, con una rebaja del 46 %.

El abrigo efecto ‘doble faz’ de Cortefiel que parece de una firma de lujo

El acabado efecto ante es uno de los detalles que consigue dar a cualquier prenda un aspecto mucho más sofisticado. Este abrigo corto de Cortefiel juega precisamente con esa estética, gracias a su tejido exterior de efecto ante en color beige, un tono neutro que combina fácilmente con prácticamente cualquier prenda del armario. Actualmente está disponible por 99,99 euros, frente a los 169 euros de su precio original, lo que supone un descuento del 41 %.

El abrigo de lana de Pedro del Hierro con silueta sastre

La sastrería es una de las mejores aliadas para conseguir un aspecto elegante y sofisticado, y este abrigo de Pedro del Hierro es un buen ejemplo. Confeccionado en una mezcla de 70 % lana y 30 % poliamida, destaca por su diseño de corte recto, las solapas marcadas y la doble botonadura frontal, tres características que le dan ese aire clásico que recuerda a los abrigos de las grandes firmas. Actualmente tiene un descuento del 30 % y cuesta 319 euros, frente a los 459 euros originales.

El abrigo de piel de ba&sh en color camel que parece sacado de una colección de lujo

Las prendas de piel son una de las apuestas más sofisticadas del invierno y este abrigo de ba&sh es un buen ejemplo. El modelo Matte destaca por su silueta larga y estructurada, su tonalidad camel y su confección en 100 % piel de cabra, un material que le aporta un acabado especialmente elegante. En la web francesa de la firma aparece rebajado un 40 %, de 695 a 417 euros.

El abrigo de microespiga de Tamara Falcó que parece sacado de una colección de lujo

La inspiración masculina y la sastrería clásica se unen en este abrigo largo de TFP by Tamara Falcó, una de las propuestas más sofisticadas de la selección. Confeccionado en un tejido de cuadros ventana y microespiga, destaca por su tonalidad marrón, su silueta recta y su estructura marcada en los hombros. Actualmente está disponible por 269 euros, frente a los 389 euros originales, con un descuento del 31 %.

El abrigo de cuello embudo de Hoss Intropia que derrocha elegancia

Los abrigos de líneas minimalistas son una de las mejores opciones para conseguir un estilismo sofisticado sin necesidad de recurrir a diseños demasiado llamativos. Este modelo Fibion de Hoss Intropia, disponible en Cortefiel, destaca por su silueta larga y recta, su tonalidad marrón y, especialmente, su cuello embudo, uno de los detalles que más personalidad aporta a la prenda. Según el listado de abrigos de cuello alto de Cortefiel, ahora se puede encontrar por 199 euros, frente a los 299 euros de su precio original, con una rebaja del 33 %.

El abrigo de piel efecto cocodrilo de Mango Outlet que parece de una firma de lujo