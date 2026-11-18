El sacrificio diario que se da para recuperar al lince ibérico es conocido por casi todos, con un progreso de por medio que dio por resultado más ejemplares cada año y nuevos territorios ocupados. Por eso la detención de un cazador de Cuenca y de otras dos personas por parte de la Guardia Civil, este verano, causó revuelo entre agentes medioambientales y conservacionistas.

La investigación arrancó en primavera con un único animal muerto, pero se amplió a medida que los agentes inspeccionaban la finca. Hoy los investigadores hablan de una actividad continuada durante meses, de material prohibido repartido por el coto y de un móvil económico detrás. Aún no hay sentencia, y todos los implicados mantienen la presunción de inocencia.

La historia del cazador de Cuenca que presuntamente mató un lince ibérico para favorecer la caza menor

El origen del caso radica en abril de 2026. Ese mes apareció el cadáver de un lince ibérico en el interior de un pozo, en una finca de caza situada entre los términos de Huelves y Barajas de Melo, en la provincia de Cuenca.

Los propietarios avisaron a los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, que luego se desplazaron hasta allí con una patrulla del Seprona. El animal, desafortunadamente, tenía lo que parecía una herida de bala.

En este marco, la necropsia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Albaladejito confirmó la sospecha: el lince había muerto de un disparo.

Fue así como se puso de inmediato en marcha la Operación Lincu, una investigación conjunta en la que los agentes tomaron declaración a vecinos de la zona y, gracias al conocimiento del terreno, acotaron la lista de sospechosos a un grupo reducido de personas vinculadas al coto.

Y para sumarle otra desgracia, como se anticipa en el título, los registros posteriores destaparon algo de mayor alcance.

Además del lince, aparecieron cadáveres de gatos monteses y meloncillos, dos especies protegidas, y varios de esos animales presentaban heridas de arma de fuego similares entre sí.

Para la Guardia Civil no eran muertes aisladas: hablan de una actividad continuada durante más de un año para eliminar depredadores, favorecer la caza menor y sacar un mayor rendimiento económico al coto.

Cepos, veneno y cinco armas: lo que apareció en el coto

Durante la inspección del terreno, los agentes localizaron numerosos medios de captura prohibidos y no selectivos, es decir, trampas que atrapan a cualquier animal que pase por allí, sin distinguir entre especies. Entre el material hallado figuran estos elementos:

Cepos.

Lazos.

Jaulas trampa.

Sustancias venenosas.

Mallas.

Más tarde, con autorización judicial, se registraron dos viviendas de la propia finca. Allí se intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con la gestión del coto.

La Guardia Civil presenta la operación como la desarticulación de una organización criminal que se dedicaba, presuntamente, a eliminar de forma sistemática a los depredadores silvestres de la zona.

Los tres detenidos son hombres de 50, 52 y 59 años. A ellos se suma un cuarto hombre, de 33 años, que figura como investigado sin haber sido arrestado, y dos personas jurídicas ligadas a la explotación de la finca. Se les atribuyen presuntos delitos de caza con medios prohibidos, caza de especies protegidas, caza no autorizada y pertenencia a organización criminal.

Hasta dos años de cárcel: las penas que puede afrontar el cazador de Cuenca

La investigación la coordina la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Cuenca y la dirige la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Tarancón. Por ahora no existe condena: el caso sigue en fase de instrucción y será un juez quien determine, más adelante, si los hechos quedan probados y qué responsabilidad corresponde a cada implicado.

Si las acusaciones prosperan, la Guardia Civil apunta a penas de prisión de uno a dos años, que se impondrían en su mitad superior por aplicación del artículo 334.2 del Código Penal, al tratarse de una especie catalogada en peligro. A su vez, a la cárcel se sumarían otras sanciones:

Multa de ocho a 24 meses.

Inhabilitación para cazar de dos a cuatro años.

Privación del derecho a tener y portar armas de dos a cuatro años, por haberse usado un arma de fuego.

El lince ibérico, un depredador que, por su cuenta, también ayuda a la caza menor

El caso llega en un momento de expansión para la especie. Según el último censo del Ministerio para la Transición Ecológica, publicado en junio, en 2025 había 2.663 linces ibéricos entre España y Portugal, un 10,9% más que el año anterior. Castilla-La Mancha concentra 1.051, casi la mitad de la población española.

Recordemos que Cuenca es uno de los territorios donde el felino gana terreno. Desde 2024 hay seis ejemplares censados en la zona de La Veguilla y Sierra Jarameña, al sur de la provincia, donde sigue en marcha un programa de reintroducción.

La última suelta se hizo el 24 de abril de 2026 (el mismo mes del hallazgo del pozo) con dos hembras nacidas en 2025, bautizadas como West y Win.

Lo llamativo es que la ciencia apunta en dirección contraria al presunto móvil del caso. Un estudio publicado en el ‘Journal for Nature Conservation’, con participación de la Fundación Artemisan, comparó cuatro cotos de Mértola (Portugal), dos con linces reproductores y dos sin ellos.

En los primeros, la densidad de perdiz roja llegó a ser hasta cinco veces mayor, y los conejos eran también mucho más abundantes.

Siguiendo esta línea, la explicación está en la cadena alimentaria. El lince es territorial y no tolera a otros carnívoros medianos, de modo que desplaza a zorros, meloncillos y gatos asilvestrados, que sí cazan perdices y conejos.

El mismo felino que acabó en el fondo de un pozo de Cuenca podría haber hecho, sin coste alguno, buena parte del trabajo que se buscaba en el coto con cepos y veneno.