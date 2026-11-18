«No tiene sentido lo que está pasando ahí dentro», dice un periodista italiano a otro después del enésimo punto que gana Alcaraz tirando de repertorio. Ha fundido (6-2, 6-4) a Medvedev cuándo y cómo quiso, especialmente en la manera. Lo hizo todo bien. Saque, derecha y también ese revés que ha pulido a lo largo de la gira indoor hasta convertirlo en un arma letal.

Medvedev revivió la resignación de Tiafoe hace dos días y ni siquiera vio la puerta abierta cuando el murciano acusó dolencias en el muslo. Nada, todo para Carlitos. El partido y la clasificación virtual a semifinales de las ATP Finals a la espera de lo que hagan este miércoles Cobolli y el mencionado Tiafoe.

Medvedev mira a su banquillo en busca de soluciones. ‘¿Qué puedo hacer?’, parece preguntar con la mirada. Arengan a que siga intentando, pero el ruso no sabe muy bien qué hace porque este Alcaraz es inabordable. Nada por aquí y menos por allá. Medvedev no sabía por dónde le venían los golpes. O sí lo conocía y simplemente no pudo frenarlo. Ambas dos. Para cuando quiso reaccionar, Alcaraz ya le había roto dos veces el servicio y se había apuntado el primer set.

Qué placer produce ver el talento de un artista. No importa la disciplina. Música, pintura, baile… Esta versión de Alcaraz escapa de marcadores y números que cuantifican el disfrute tan variado. Intercambiaba una derecha potente con una dejada sutil, un revés agresivo y cambios de ritmo y altura. Todo ello a la gran velocidad y con Medvedev como espectador. ¿Qué se puede hacer? Tal vez no quede más que abrazar el impulso de aceptar el destino.

El segundo set inició con break para el murciano, igual que acabó el primero. Y fue ahí cuando Alcaraz dio el susto. Se echó la mano a su muslo izquierdo y, en el cambio de lado, recibió atención médica. Gel, masaje y aparatoso vendaje para continuar el partido. Eran momentos para guardar la ropa y no exigirse demasiado. El partido lo tenía inclinado, pero el horizonte dibuja seis partidos potenciales en apenas una semana y media entre ATP Finals y Copa Davis.

En la memoria todavía vive lo ocurrido el curso pasado con el doblete de torneos. Alcaraz también sufrió molestias musculares en las ATP Finals y no disputó la Davis. Claro que el problema vino en la final y a los tres días debutaba España. Apenas tuvo margen de recuperación. Este jueves descansa y se enfrentará el viernes a Cobolli con la clasificación a semifinales prácticamente asegurada. Contrarreloj para recuperar la forma de Alcaraz, que cerró el partido con menos ritmo.