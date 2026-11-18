La España del 2010 marcó un antes y un después para todo un país tras conseguir su primer Mundial. El nivel estratosférico de aquella generación parece cosa del pasado, aunque aún quedan algunos jugadores que todavía no han confirmado su retiro de manera oficial. Juan Mata le ha dicho adiós al fútbol este miércoles y ha sido el último en tomar esta decisión.

Dos futbolistas presentes en la plantilla campeona del mundo siguen en activo de manera oficial, Sergio Ramos, Raúl Albiol. Además, aún no se ha confirmado al 100% que Javi Martínez haya colgado las botas. En sus respectivos casos hay un denominador común, ya que ninguno de ellos se encuentra con equipo.

2026 ha sido un año de bastantes despedidas. Además de Juan Mata, Pedro Rodríguez también anunció su retirada el 7 de octubre. El ex del Barcelona abandonó la élite a sus 39 años, después de dejar una gran huella en la Lazio y vivir una segunda juventud en la recta final de su carrera.

Sergio Ramos es un caso especialmente llamativo. Tras jugar en el Rayados de Monterrey en 2025, estuvo cerca de hacerse con la propiedad del Sevilla, club del que fue canterano y con el que debutó profesionalmente. La leyenda del Real Madrid aún no ha confirmado su adiós definitivo al fútbol y algún club podría hacerse con sus servicios, aunque ya está centrado en otros negocios. El central es accionista mayoritario de la firma deportiva ‘On’ y posee una empresa dedicada a la cría de caballos, su gran pasión.

El Mundial 2010 sigue presente

El retiro de los futbolistas es inevitable, pero la esencia de aquella generación ha tenido un impacto directo en la Roja actual. Muchos de los jugadores que han ganado la segunda estrella en 2026 han podido compartir jugar con los veteranos, incluso han sido entrenados por ellos, como Lamine Yamal y Xavi Hernández.

Raúl Albiol podría tener una oportunidad. A sus 41 años, el valenciano sigue dispuesto a dar guerra. Su última aventura fue en el Pisa la pasada temporada. Recientemente, fichó por la agencia de representación del luchador de la UFC Ilia Topuria.