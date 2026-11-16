Pedro Sánchez cedió ante Infantino y permitió que Marruecos se colase en la carrera por la final del Mundial

Pedro Sánchez es el principal culpable de que Marruecos tenga muchas papeletas para albergar la final del Mundial de fútbol de 2030. El presidente del Gobierno dejó una ventana abierta para la inclusión del país bereber en 2023 cuando anunció junto a Gianni Infantino en Nueva York que España tenía confirmado su estatus como organizador del Mundial.

Lo que era un secreto a voces lo oficializó un Pedro Sánchez que no se resistió a hacer la proclamación y una foto con Infantino que salió muy cara a España y a la Federación Española de Fútbol. El dirigente socialista cedió en esa reunión celebrada el 19 de septiembre de 2023 en los dos puntos principales que previamente habían acordado entre Portugal, Marruecos, España y con la UEFA como testigo de ese apretón de manos y que establecía que nuestro país «albergaría tanto el partido inaugural como la final».

«Ya nos habíamos repartido todos los partidos antes de que la FIFA anunciase la candidatura. Se acordó meses antes y todos los países estábamos en completa sintonía. España, por estadios, era el que tenía la capacidad para hacer los dos grandes partidos y así se acordó con Portugal y Marruecos con el OK de la UEFA», explicó recientemente Luis Rubiales en El Primer Palo en EsRadio.

Pedro Sánchez dijo que tras aquella reunión que «el Mundial estaba garantizado», pero lo que nunca hizo públicas las cesiones que realizó. Su presencia con Infantino escamó y mucho a una Federación que no supo de la reunión hasta que salió publicada por la prensa. El 4 de octubre de 2023, la FIFA dio oficialidad a la candidatura donde estaban España, Marruecos y Portugal para satisfacción del dirigente socialista, pero en ningún momento se establecieron por escrito los roles de cada país.

Sánchez entró en juego después de que la FIFA, a través de su Comité de Integridad, suspendiese a Luis Rubiales durante tres años después de la final del Mundial Femenino en agosto de 2023. El presidente del Gobierno, ante un temor infundado de que España se pudiese quedar sin el torneo, acudió a verse con Infantino y cedió el partido inaugural al tridente formado por Argentina, Uruguay y Paraguay, y dejó abierta la posibilidad de que la final del Mundial se jugase en Marruecos al no exigir nada en aquel encuentro más que hacerse la foto y mandar un mensaje de unión.

España está trabajando con Portugal y Marruecos en una candidatura sólida para el Mundial 2030, con un proyecto ambicioso. Así se lo he transmitido al presidente de @FIFAcom. Y lo hacemos con una idea clara: el fútbol es un deporte de alcance global que puede transmitir valores sociales positivos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2023

Marruecos, viendo la coyuntura, anunció el 20 de octubre de 2023 que se lanzaba a construir un estadio de 115.000 espectadores con una inversión histórica. Pese a estar todo acordado para que los dos grandes partidos del Mundial 2030 se celebrasen en España, la falta de firma de acuerdos por parte de Pedro Sánchez hizo que nuestros vecinos lanzasen el órdago con el que nos quieren arrebatar ahora la final.

Pedro Sánchez impulsa a Marruecos

Infantino vio cómo la escasez de pretensiones de Sánchez daba pie al escenario con el que ahora muchos españoles se han encontrado. ¿Cómo es posible que España no vaya a acoger los principales partidos del torneo donde iba a llevar el peso económico y organizativo? Hay que reseñar también que Marruecos y la FIFA han aprovechado el descontrol existente en la Federación en la era post-Rubiales con la etapa interina de Pedro Rocha y el aterrizaje de Rafa Louzán con poco peso internacional para dejar a España con cada vez menos pastel en la tarta.

Aquella dejadez de Pedro Sánchez, quien únicamente veló por sus intereses personales haciéndose la foto y dando carpetazo al caso Rubiales, fue aprovechada por una FIFA que lleva tres años sin anunciar la sede de la final de su torneo estrella en una decisión sin precedentes y que da a entender que nos encontramos ante una subasta para qué país pone más.

Sánchez se ha visto casi anualmente con Infantino desde aquella reunión de 2023 sin conseguir en ningún momento que se anuncie la final ni ningún avance en lo que respecta al Mundial. Por el momento, todo son fotos y mensajes vacíos de contenido como «estamos trabajando en una candidatura ambiciosa».

El PP se pone serio con Marruecos

Lo evidente y lógico sería que el estadio Santiago Bernabéu, gracias a su historia y sus instalaciones ya construidas, sea el principal favorito a acoger la final del Mundial, pero nadie ha sido capaz de conseguir sacar una respuesta clara a una FIFA salpicada por diversos casos de corrupción y con la duda de si Infantino conseguirá renovar su condición de presidente en 2027.

En mitad de toda la tormenta, el Partido Popular ha irrumpido con una propuesta clara: o España alberga la final del Mundial o se retirará de la candidatura. Es evidente que la gestión de Pedro Sánchez en todo este caso, con sus eternas ganas de no incomodar a Marruecos, ha tenido mucho que ver en todo el asunto.

«España no va a pagar la organización de un Mundial para que la final del Mundial se celebre en otro país. Somos el país con más experiencia de los tres en hacer grandes eventos. Digo sin ningún tipo de acritud, lo digo simplemente porque es lo lógico. No porque intente tensionar relaciones con nadie, no. Si la final del Mundial no se celebra en España, no lo debemos albergar», abogó Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con El Chiringuito.

El peso adquirido por la candidatura africana ha ido en aumento hasta un punto casi de no retorno. España ha ido cediendo en cuanto a sedes, partidos importantes e incluso representatividad. Marruecos ha pasado de aceptar un 22% del Mundial a pensar en un 40%.

La guinda al pastel podría ser la pérdida de una final por la que parece Pedro Sánchez poco empeñado en pelear. Donde sí se dejó la piel fue en hacerse la foto con Infantino cuando en 2023 sí podía sacar rédito político con el caso Rubiales. De aquellos polvos, los actuales lodos que sacuden al fútbol español y a nuestra credibilidad como país.