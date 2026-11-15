Marruecos muestra por primera vez al mundo el estadio con el que quiere quitar a España la final del Mundial

Marruecos trabaja para quedarse con la final del Mundial 2030. Mientras España insiste en que el Santiago Bernabéu será la sede que elija la FIFA, desde el continente africano avanzan en las obras del proyecto faraónico del Estadio Hassan II. Un estadio que apenas lleva un año en obras, pero que evoluciona para ser la principal baza para que Infantino quede impresionado hasta tal punto que no exista debate a la hora de ofrecer las propuestas para tener el partido más visto del planeta.

Rafael Louzán es consciente de la presión de Marruecos. A pesar de la tremenda inversión en construir estadios de lujo a contrarreloj, en España tiene claro que no hay nadie mejor que nuestro país en «capacidad organizativa y garantía de éxito». Pero los marroquíes quieren convencer con la vista. Hassan II es su guinda del pastel. Ubicado cerca de Casablanca, el estadio tendrá una capacidad para 115.000 espectadores, superando enormemente al Bernabéu. Pero no solo es cuestión de aforo. El proyecto contempla una cubierta inspirada en las carpas tradicionales marroquíes, pantallas LED y tecnología audiovisual. Se espera que esté terminado en 2028 y forme parte de un plan de desarrollo urbano que incluye mejoras en el transporte y la conectividad.

Antes del Mundial, Marruecos hará pruebas, utilizándose para partidos de clubes locales, conciertos y otros espectáculos. La disputa por la final del Mundial 2030 Marruecos busca competir con España por la organización del partido decisivo. La FIFA todavía no ha definido la sede de la final y seguirá evaluando las ciudades y estadios candidatos de España, Portugal y Marruecos. Una carrera en la que los africanos aprietan con una inversión multimillonaria para robar a nuestro país una final que ya se daba por hecho que sería en el Santiago Bernabéu.