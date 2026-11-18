«El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol, maneras de seguir utilizándolo como vehículo de desarrollo. Puedo de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista», afirmó el campeón del mundo y Europa en un comunicado publicado este miércoles. El vestuario del Juventud Estadio, el modesto club de Oviedo donde empezó a jugar de manera federada con apenas 10 años, es el lugar elegido por Juan Mata para poner punto final a su carrera como futbolista profesional después de 20 años repletos de éxitos.

Un vídeo sencillo, de apenas 50 segundos, sirve como reconocimiento sincero a todo lo que le ha dado el fútbol y a cuánto este deporte le ha permitido vivir. Es su forma personal de dar las gracias a quienes le han ayudado y acompañado durante el camino. Y también una invitación a seguir adelante, ahora de otra manera.

Desde la temporada 2006-07, en la que se estrenó en la élite con el Real Madrid Castilla, entonces en Segunda División, hasta la 2025-26, elegido mejor jugador de la Liga australiana con la camiseta del Melbourne Victory, Mata ha vivido veinte temporadas repletas de experiencias y aprendizajes a través de su querido fútbol.

Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ https://t.co/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026

Juan Mata cierra una etapa gloriosa

Entre medias, Valencia, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe y Western Sydney Wanderers. Una trayectoria por diferentes países y culturas en la que ha ido construyendo un palmarés envidiable: una Champions League, dos Europa League, dos FA Cup, una Copa del Rey, una EFL Cup, una Community Shield y títulos de Liga en Turquía y Japón y, por supuesto, la Selección Española, con la que conquistó un Mundial, una Eurocopa y los Europeos sub-21 y sub-19.

En total, más de 700 partidos, 158 goles y 175 asistencias repartidas en 20 temporadas. Pero, sobre todo, una pasión por el fútbol que ha permanecido intacta desde sus primeros pasos. «Han sido tantos años gracias al disfrute por el juego. A levantarme cada mañana con ganas de entrenar, de jugar, bien sea en escenarios magníficos como Old Trafford, Stamford Bridge o Mestalla* o en mis comienzos en el Juventud Estadio, donde el campo se convertía en un barrizal cada invierno. Pienso que esa pasión es fundamental para todo en la vida», afirmó el asturiano.

Más allá de los números y los títulos, su carrera también ha estado marcada por un compromiso con la sociedad que le llevó a fundar el movimiento Common Goal y a colaborar en iniciativas que utilizan el deporte como herramienta de cambio. «Con el tiempo me di cuenta de que el fútbol no solo era darle patadas a un balón. Conforme fui creciendo, viajando y viviendo en diferentes países, comprendí la importancia que tiene el fútbol para cambiar la vida de las personas», señaló.

Juan continúa siendo uno de los principales baluartes de Common Goal, ahora como vicepresidente del consejo del movimiento, además de formar parte del comité de fútbol del Melbourne Victory y participar como inversor en proyectos como San Diego FC, de la MLS, a través de Right to Dream; Mercury 13 y las nuevas iniciativas C-Lab y Unleash Football, siempre buscando maximizar el poder del fútbol para ponerlo al servicio de la sociedad y el planeta. Con la retirada de Juan Mata, solo Sergio Ramos y Javi Martínez, sin equipo ambos en la actualidad, se mantienen activos los 23 jugadores que se proclamaron campeones del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010.