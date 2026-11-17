La retirada de Cristiano Ronaldo con Portugal fue sin duda una noticia que dejó tocado al mundo del fútbol. A sus 41 años decidió colgar las botas con su selección después de su discusión con Jorge Jesús en el último parón internacional. Una baja que derivó en que el cuadro luso se llevase una contundente derrota contra Dinamarca que puso en contexto el vacío que deja el delantero con su marcha. Pero una de las cosas más sorprendentes es que desde fuera también se reconocen todos los éxitos que dejó en esas vitrinas, y uno que ha confesado que quedó perplejo fue Antoine Griezmann.

El delantero francés también se retiró con su selección. Lo hizo como una leyenda y también conoce el dolor de dejar el club de su vida como lo fue el Atlético. Ahora disfruta en la MLS en el Orlando City, pero no es ajeno a todo lo que ocurre al otro lado del charco. Tanto el como Cristiano se enfrentaron muchas veces tanto en España como en torneos internacionales y no pudo evitar hablar de cómo le afectó cuando supo la decisión del portugués: «Me afectó mucho el retiro de Cristiano Ronaldo. Es una leyenda absoluta, una máquina en lo que se refiere a trabajar, marcar goles y ganar. Realmente disfruté jugar contra él, y la verdad es que lo que ha hecho por Portugal es histórico. Será muy difícil reemplazarlo», comentó en rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo jugó durante más de 23 años con Portugal, tiempo en el que marcó 146 goles en 234 partidos y firmó récords. Mientras que Griezmann se retiró a los 33 años, el luso estuvo ocho años más en la élite. Aunque él sí tiene un Mundial, el francés reconoce la grandeza del ‘7’ portugués: «Su retiro marca un punto de inflexión en la carrera de su leyenda. Un modelo de trabajo duro, goles y títulos. He disfrutado muchísimo enfrentándolo en el campo. Lo que ha logrado con su selección es histórico en todos los sentidos. Será extremadamente difícil llenar su ausencia», xanjó.