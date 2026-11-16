La madre de Cristiano Ronaldo estalla contra Portugal y Jorge Jesus responde: «Entiendo sus declaraciones»

La retirada de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa sigue generando debate y reacciones varios días después. La última en sumarse a la ola ha sido Dolores Aveiro, madre del futbolista, que cargó con dureza contra Portugal tras la reciente derrota en la Liga de Naciones frente a Dinamarca. Aveiro acusó a la selección lusa de «engañar» a su hijo y criticó el homenaje que recibió, en el que CR7 no estuvo presente. Preguntado al respecto, Jorge Jesus no ha querido contestar. «¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? ha exclamado el seleccionador en sala de prensa.

El que fuera técnico del Al-Nasrr, donde coincidió una temporada con la gran leyenda del fútbol portugués, ha comparecido en rueda de prensa en la previa de la visita de Portugal a Gales en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Uno de los grandes temas a tratar continúa siendo el reciente adiós del máximo goleador histórico del combinado luso. «La madre de Cristiano Ronaldo es una mujer a la que yo respeto mucho. ¿Qué puedo decir? Una madre es una madre, no hay más vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones”, ha aclarado un Jorge Jesus que no ha querido desgranar la polémica.

Sobre si el ruido que está generando el truculento final de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, al que ahora se suman las incendiarias declaraciones de Dolores Aveiro, el seleccionador ha vuelto a dejar claro su respeto hacia la figura de la madre del jugador. «¿Ruido? Es verdad, pero una madre es una madre, y sólo puedo respetarla. Una madre siempre defiende a sus hijos, incluso hasta la muerte. Es una madre muy querida que sufrió mucho para criar a sus hijos», ha zanjado al respecto el seleccionador luso.

Dolores Aveiro llegó a asegurar que la goleada encajada por Portugal ante Dinamarca en su último partido fue «merecida», y añadió que el Sporting Club de Portugal, equipo de formación del luso, sabrá como homenajear su figura de una mejor manera. «Cristiano es una leyenda de Portugal. Trabajé con él una temporada en el Al Nassr, sé lo que es. que no esté es una realidad que todos nosotros sabemos y estamos preparados para avanzar sin él», añadió sobre cómo afronta la selección lusa un horizonte sin CR7 tras más de dos décadas defendiendo su camiseta.

Jorge Jesus pide calma con Bernardo Silva

El seleccionador portugués también ha apagado el fuego generado por una posible lesión de Bernardo Silva, que no podrá participar en el encuentro ante Gales y ha regresado a Madrid para comenzar su recuperación. Bernardo, que salió desde el banquillo y anotó el único tanto portugués, tuvo unas «molestias musculares» al finalizar el encuentro ante Dinamarca. Jorge Jesus ha confirmado que se trata de una dolencia leve. «Si hubiéramos tenido más tiempo, no se habría ido y se habría quedado con la selección», ha asegurado el técnico luso.