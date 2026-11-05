Jorge Jesús admite que pidió a Cristiano que no se retirase de Portugal: «Le necesitaba a mi lado»

El conflicto con Jorge Jesús ha sido uno de los desencadenantes del adiós de Cristiano Ronaldo a la selección portuguesa. El histórico ‘7’ luso ha anunciado en la mañana del miércoles su retirada del fútbol de selecciones tras 234 partidos y 146 goles a sus espaldas. El técnico del combinado nacional ha sido uno de los primeros en pronunciarse, reconociendo que pidió al futbolista de Madeira que continuara defendiendo los colores de Portugal, aunque ha añadido que no le queda otra que «aceptar la decisión».

La insistencia de Jorge Jesus no ha impedido que Cristiano Ronaldo se despidiera del combinado portugués y del fútbol de selecciones, dos campos en los que ostenta el título de máximo goleador histórico. «Portugal estará siempre en mí. A los portugueses: ha llegado el momento de colgar el número 7 de nuestra selección nacional. Nunca la sentí como exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestir y defenderla por todos los estadios del mundo entero. Hoy llegó el momento de entregarla al futuro», ha enunciado CR7 en su emotivo vídeo de despedida.

Un adiós que llega un mes después del inicio del conflicto entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo. El 27 de septiembre, en un encuentro de la Nations League disputado en Oslo ante Noruega, el delantero estuvo calentando durante media hora y no ingresó al terreno de juego. El seleccionador incumplió la promesa con el ‘7’ de disputar minutos y su relación comenzó a resquebrajarse. Cristiano se sumó al resto de sus compañeros en la concentración y, después de que Jorge Jesus no se disculpara en rueda de prensa, abandonó el stage.

El conflicto escaló tras la publicación de un comunicado por parte del futbolista, en el que señaló las promesas incumplidas del seleccionador. El 6 de octubre llegó la reconciliación, con CR7 asumiendo su responsabilidad en otro comunicado y postulándose para regresar a la selección portuguesa. Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. El plazo de la sanción permitía al futbolista del Al-Nassr regresar para el próximo parón de selecciones. Llegó a ser incluido en la prelista de Jorge Jesus, aunque finalmente no podrá despedir en el césped su extensa y exitosa trayectoria en el combinado luso.

Jorge Jesus se rinde a Cristiano Ronaldo

El seleccionador portugués se ha deshecho en elogios hacia el tras conocer el anuncio de la retirada. «Es un icono global, un ejemplo para Portugal y para la selección. Yo tenía una foto suya en nuestro auditorio para que todos los jugadores jóvenes se fijaran en él», ha reconocido Jorge Jesus. El ex entrenador del Al-Nassr, donde coincidió con el ‘7’, también ha admitido que le pidió no dejar la selección: «Le pedí que siguiera porque le necesitaba de mi lado, pero tengo que aceptar su decisión». Por último, el técnico ha señalado que «siempre será un icono para el fútbol portugués» por su trayectoria tanto en clubes como en el fútbol de selecciones.