Así queda la clasificación de la Champions League tras la quinta jornada de la fase liga
Consulta la clasificación de la Fase Liga de la Champions tras la disputa de la quinta jornada
El Real Madrid lidera la clasificación con pleno de puntos
El Barcelona se pasea en Bakú
Consulta la clasificación de la fase liga de la Champions League tras la disputa de la quinta jornada. Una fecha que nos dejó el pasado martes las victorias de Real Madrid y Betis, ambos en el Top-8 con 12 puntos para los verdiblancos y 15 para los madridistas. Este miércoles hemos comenzado con las victorias de Barcelona y Villarreal, ambos fuera de casa. El cuadro de Flick asaltó al Sabah de Bakú y es cuarto clasificado en estos momentos. El submarino amarillo venció en Praga y se coloca en la posición número 22º. El Atlético de Madrid recibe al Viking en el Metropolitano a partir de las 21:00 horas.
Así está la clasificación de la Champions
- Real Madrid: 15 puntos
- PSG: 12
- Como: 12
- Barcelona: 12
- Betis: 12
- Arsenal: 11
- Manchester City: 10
- Borussia Dortmund: 10
- Aston Villa: 9
- Liverpool: 9
- Club Brujas: 9
- Sporting Portugal: 9
- Galatasaray: 9
- Bayern: 8
- Stuttgart: 7
- Bodo/Glimt: 7
- Inter: 6
- LASK: 6
- Manchester United: 6
- Oporto: 6
- RB Leipzig: 6
- Villarrreal: 6
- Fenerbahce: 5
- Roma: 4
- Shakhtar: 4
- Viking: 4
- Atlético de Madrid: 4
- Nápoles: 4
- PSV: 4
- AEK: 3
- Feyenoord: 3
- Sabah: 3
- Lens: 3
- Slavia Praga: 1
- Lille: 1
- Slovan Bratislava: 0
Los ocho primeros clasificados entran directamente en la ronda de octavos. Del 9º al 24º juegan un playoff para acceder a esa ronda de octavos. Del 25º al 36º quedan eliminados.
Resultados de la 5ª jornada de la fase de liga de Champions League
- Bodo/Glimt 1-0 LASK
- Galatasaray 1-0 Aston Villa
- Arsenal 1-1 Dortmund
- Como 1-0 AEK
- Feyenoord 0-1 Oporto
- Manchester City 2-2 Nápoles
- RB Leipzig 3-1 Lens
- Real Madrid 5-1 PSV
- Slovan Bratislava 0-2 Betis
- Sabah 1-4 Barcelona
- Slavia Praga 0-1 Villarreal
- Atlético de Madrid – Viking (21:00 horas)
- Club Brujas – Liverpool (21:00 horas)
- Inter – Stuttgart (21:00 horas)
- Lille – Bayern (21:00 horas)
- PSG – Roma (21:00 horas)
- Shakhtar – Fenerbahce (21:00 horas)
- Sporting Portugal – Manchester United (21:00 horas)