Aleksander Sekulic ya no es seleccionador de Eslovenia. El Barcelona no ha permitido que su entrenador continúe al frente de la selección de su país y la federación eslovena ha anunciado este miércoles su renuncia a tan sólo dos días del trascendental partido contra Finlandia, en el que se juega la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

El club azulgrana impuso a Sekulic que dejase su cargo de seleccionador para centrarse exclusivamente en el equipo culé y ya es un hecho que así será. El esloveno pone fin a una etapa de nueve años al frente de la selección de Eslovenia. Su sustituto hasta que termine la fase de clasificación al Mundial será Domen Zevnik.

Así lo comunicó la federación eslovena: «Sekulić informó a la directiva antes de su llegada a Eslovenia que el Barcelona ya no le permitiría desempeñar simultáneamente las funciones de entrenador del club y de la selección nacional». La forma en que el ente informa refleja su malestar por lo ocurrido, cuando está a las puertas de un duelo clave por meterse en la cita mundialista.

La decisión del Barça es lógica, aunque los tiempos en los que la federación eslovena ha sido consciente de la misma no lo son. Esta renuncia coincide con una racha malísima de resultados por parte del conjunto azulgrana, que ha perdido sus últimos cuatro partidos: Paris, Estrella Roja, Tenerife y Fenerbahce.