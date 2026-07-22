Laporta se inventa ‘otro Flick’ para salvar su baloncesto: Sekulic ya es entrenador del Barcelona

Joan Laporta ha intentado inventarse otro Hansi Flick para el Barcelona de baloncesto y el club azulgrana ha anunciado en la mañana de este miércoles a Aleksander Sekulic como su nuevo entrenador. El esloveno firma hasta 2028 y sustituye a Xavi Pascual, quien, a su vez, es su reemplazo en Dubai Basketball. El mercado no daba demasiadas opciones y los culés se decantan por un perfil ‘joven’ (48 años) y con experiencia, sobre todo en selecciones.

Cabe recordar que Sekulic también es seleccionador de la Eslovenia de Luka Doncic, donde ganó el oro en el Eurobasket 2017. El club azulgrana ha comunicado que «en los próximos días se celebrará el acto oficial de firma y presentación del nuevo entrenador azulgrana». Así, la directiva culé zanja un asunto que se había enquistado en exceso por los rumores sobre su interés por Paolo Galbiati (Baskonia) tras la salida de Pascual.

«Se incorporará a la disciplina del club después de dirigir al Dubai BC durante los últimos meses de la pasada temporada. Con el equipo de los Emiratos debutó como entrenador en la Euroliga en el último duelo de la fase regular contra el Valencia Basket y ha llevado al club a proclamarse campeón de la Liga ABA por primera vez en la historia de la entidad, después de superar al Partizan de Belgrado en el cuarto partido de la final», añade el Barça en su comunicado, hablando de su único partido dirigido en la Euroliga.

Sekulic ocupará el banquillo del Palau Blaugrana, pero su trayectoria comenzó en diferentes clubes de su país natal. «En la temporada 2021-22 tomó las riendas del ERA Nymburk de la República Checa, con el que se proclamó campeón de Liga. En 2022 dio el salto a Rusia, donde entrenó durante dos temporadas al Lokomotiv Kuban (2022-24). En la temporada 2025-26 se hizo cargo del Zenit de San Petersburgo, hasta que hizo las maletas para marcharse a Dubái el pasado mes de abril», repasa su nuevo equipo.

Novato en la Euroliga y experto en selecciones

«Al frente de la selección, Sekulic logró el billete para disputar los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia del país, finalizando su andadura en Tokio en las semifinales y en una meritoria cuarta posición en el verano de 2021. Previamente, como entrenador asistente de su país, también se proclamó campeón del Eurobasket de 2017», cierra el Barcelona, recordando esa gesta con Eslovenia.