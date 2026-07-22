Hezonja asegura su futuro en Dubái por si falla la NBA

El atrevimiento es un factor clave en la vida. De él surgen muchas de las grandes obras del ser humano. Pero abandonar el mejor club del baloncesto europeo y encima hacerlo pagándolo de tu bolsillo son palabras mayores. Y si hay alguien capaz de asumir dicho riesgo, no hay duda de que ese es Mario Hezonja. El croata pagó su cláusula de salida a última hora del pasado lunes. Era la fecha límite y el momento en el que notificó al Real Madrid que efectivamente iba a abonar esos 850.000 euros para poner fin a un ciclo de cuatro temporadas.

La teoría es que lo hizo para volver a la NBA; la práctica es distinta: ninguna franquicia ha puesto ese dinero para que el alero lo entregue, algo que sí sucedió con Guerschon Yabusele en 2024, y los planes de Hezonja pasan por arriesgar. Tiene la confianza de que su calidad, sumada a su notable temporada en el Real Madrid y un decisivo cambio de agente, convenzan a algún equipo de Estados Unidos de cara a octubre.

Esa es la nueva fecha límite para un Hezonja que, meses antes de tomar esta controvertida decisión, sin comunicación previa al Real Madrid más allá de algún aviso público preguntado por la prensa, ya aseguró su futuro con un suculento plan B. Hablamos de Dubai Basketball, el único club extranjero de la Euroliga, una posibilidad más que real para el croata a día de hoy.

Fuentes de la negociación indican a este medio que incluso es una opción más viable que la propia NBA. La mayoría de franquicias tienen su roster prácticamente cerrado, aunque Hezonja, que pasó allí cinco temporadas, sabe que nada es inamovible y que hasta octubre puede aparecer la oportunidad. De ahí que haya ejecutado él mismo esa cláusula para salir de un Real Madrid donde ya no quería estar.

El Real Madrid estaba preparado

El cambio de entrenador ayudó a la hora de inclinarse por la marcha, aunque podemos asegurar que el Real Madrid ya estaba preparado para que esto sucediese. De ahí fichajes como el de Timothé Luwawu-Cabarrot. Incluso antes de comunicar el cese de Sergio Scariolo y la llegada de Pedro Martínez al banquillo, en el club blanco existía la certeza de que el croata se la podía volver a jugar. Como en 2024, cuando firmó un contrato con el Barcelona que luego rompieron los azulgrana.

A sus 31 años, Hezonja ya no está dispuesto a ponerse a las órdenes de un director de orquesta que no sea afín a él. Ahí aparece la figura de Xavi Pascual, quien le esculpió en el Barcelona cuando era un adolescente y el que la próxima temporada cobrará el mayor salario en la historia de la Euroliga en cuanto a entrenadores. Lo hará en Dubái, un proyecto ambicioso que, por así decirlo, lleva tiempo haciéndole hueco y ve un claro golpe de efecto ‘arrebatar’ al Real Madrid, siempre favorito al título y vigente subcampeón, a su estrella.

Esto sólo ocurriría vía corte, es decir, firmar por una franquicia de la NBA y que esta, una vez decida que no quiere contar con sus servicios, le libere de su contrato para que pueda llegar gratis a cualquier equipo de la Euroliga. Hace un tiempo, cuando Hezonja aseguraba que estaba muy contento en Madrid, la única alternativa era Dubái, pero por cuestiones ajenas al croata quizá tenga que encontrar otro destino… y, por supuesto, hay otros pretendientes cuyos nombres no han trascendido.

Dubái seduce a Hezonja

Eso sí, Hezonja está encantado con la opción Dubái, donde cobraría un salario igual o mayor que el de su brate Dzanan Musa, ex del Real Madrid. Este rondaría los tres millones de euros limpios. Además, a su entorno también le agrada la capital de Emiratos Árabes por su cercanía con Croacia. De hecho, el equipo ahora de Xavi Pascual viaja varias veces al año al país de nacimiento del alero al disputar la Liga Adriática.