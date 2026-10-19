La Federación de Portugal castiga a Cristiano: sanción de 255 euros y 30 días sin ser convocado por la selección

La espantada de Cristiano Ronaldo en pleno parón internacional ya tiene consecuencias. La Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación de Fútbol de Portugal (FPF) ha resuelto el expediente disciplinario abierto con una sanción tanto económica como deportiva. Estará 30 días sin poder ser seleccionado con el combinado nacional y deberá abonar una multa de 255 euros.

Cabe recordar que Cristiano se disculpó por su conducta y él mismo sugirió un castigo por ella. Portugal tiene como siguiente encuentro otro enfrentamiento ante Dinamarca, encuadrado en la fase de grupos de la Liga de Naciones, el 14 de noviembre. Precisamente ante el combinado danés fue la noche de autos. Cristiano venía de calentar y no jugar un minuto en el partido anterior, y las declaraciones de Jorge Jesus dinamitaron la situación.

Por lo tanto, el delantero no estará disponible para ese encuentro ni para el siguiente ante Gales el 17 del mismo mes, también correspondiente a la misma competición. Según el Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Cristiano se exponía a una sanción cuyo margen de acción variaba entre uno y seis meses, con lo cual, el castigo es el mínimo permitido.