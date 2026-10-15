El presidente de la Federación Portuguesa sobre Cristiano: «Hay un gran deseo de tener de vuelta a nuestro capitán»

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista del pasado parón de las selecciones y todo hace indicar que volverá a vestir la camiseta de Portugal en la próxima ventana del mes de noviembre. Mientras tanto, la Federación Portuguesa de Fútbol anunció hace unos días la apertura de un expediente tras abandonar la concentración de Portugal previa al partido de la Liga de las Naciones ante Dinamarca en Copenhague. El ex árbitro y ahora presidente de la FPF, Pedro Proença, se ha pronunciado recientemente sobre el ‘caso Cristiano’.

Cristiano Ronaldo ya está goleando con el Al Nassr camino de su gol 1.000, mientras en Portugal anunciaron hace unos días la apertura de un expediente al mejor jugador de su historia por abandonar la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus. Esto fue originado por una suplencia en el partido contra Noruega y la sensación que tuvo el capitán de la selección de que el entrenador había faltado a su palabra con él. «El entrenador me había fallado con su palabra», escribió en la famosa carta en la que el futbolista contó su verdad.

A pesar de su perdón, la Federación Portuguesa de Fútbol ha anunciado la apertura de un expediente de forma urgente «con el fin de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026». «Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sometido hasta la fecha de la apertura del procedimiento, se dictó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó carácter urgente al procedimiento», informó la FPF.

Habla el presidente de la federación sobre Cristiano

Pedro Proença, presidente de la federación, también se ha pronunciado recientemente sobre la situación que se vive con Cristiano Ronaldo, que incluso podría volver para la próxima ventana de selecciones del mes de noviembre. «Hay un gran deseo de tener de vuelta a nuestro capitán. Habrá un proceso disciplinario normal, los organismos independientes evaluarán, pero lo que destacamos es el deseo de la FPF de tener al capitán de vuelta con nosotros pronto, el deseo ya expresado por el entrenador, quien dijo que mientras esté en condiciones de jugar, tendremos a nuestro capitán con nosotros, y, fundamentalmente, un gran deseo de nuestro capitán de regresar a la selección nacional, un lugar donde dice ser feliz», afirmó.

El ex árbitro internacional también dejó claro que este es un momento de «apelar a la tranquilidad y a la serenidad». «Todos estamos haciendo nuestro trabajo, porque el deseo es común y colectivo. Habiendo superado los desacuerdos, que he descrito cuidadosamente como un malentendido, debemos aprender del proceso», contó en rueda de prensa. «En este momento, el deseo, la serenidad, el llamado a la tranquilidad y el anhelo de tener con nosotros al mejor jugador portugués de todos los tiempos, con más de dos décadas dedicadas a la FPF y a la Selección Nacional, están. Y el presidente de la FPF creará todas las condiciones para que esto suceda», dijo sobre su labor para que Cristiano vuelva a estar en la selección.

De momento, este comité disciplinario que estudia el expediente abierto a Cristiano podría proponer la suspensión de hasta seis meses o un castigo económico al luso por abandonar la concentración. El Reglamento Disciplinario de la FPF dice que «un jugador que, debidamente citado, abandone o no se presente sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente y si es jugador profesional, con una multa de entre 500 y 1.000 euros».